Hrvaška policija prijela tatu s ponarejenimi slovenskimi dokumenti

Moški je v zgodnjih jutranjih urah brskal po stvareh pri enem od šotorov v kampu pri Poreču, kar je zbudilo 41-letnega slovenskega državljana. Moški je nato odšel, a ga je 41-letnik zasledoval, nato pa je moški uporabil pršilo in lažje poškodoval zasledovalca. Medtem so Slovencu na pomoč priskočili drugi gostje kampa in moškega zadržali, dokler ni prišla policija, so dogodek opisali na spletni strani istrske policijske uprave.

Kot so dodali, se je moški predstavil kot 59-letni slovenski državljan, a so po preverjanju ugotovili, da ima ponarejene dokumente. Policisti so moškega priprli ter nadaljevali preiskavo, da bi ugotovili njegovo identiteto.

Sumijo, da je v začetku julija v kampu pri Vrsarju vstopil v nezaklenjen avtomobil znamke Mercedes z italijansko registracijo. Vdrl je v predal pred sedežem sovoznika in ukradel več tisoč evrov. V istem kampu naj bi sredi julija zlezel skozi odprto okno prikolice ter ukradel denar in nakit 72-letnega slovenskega državljana, prejšnji torek pa je iz šotora 34-letne slovenske državljanke odtujil denar, mobilni telefon in slušalke, so dodali. Oba slovenska državljana je oškodoval za po več sto evrov.