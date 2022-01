Hrvaška policija se vrača v Beograd, prečesali bodo Veliki vojni otok

Mineva točno en mesec, ko se je sredi Beograda izgubila vsaka sled za pogrešanim 27-letnim Splitčanom Matejem Perišem. Njegov oče še vedno upa, da bodo sina našli živega. Že vse od izginotja 31. decembra lani vztraja v srbski prestolnici. "Hrvaška policija mi je sporočila, da se v ponedeljek vrača v Beograd," je novinarjem povedal Nenad. Ali imajo zagrebški kriminalisti kakšne nove informacije, Periš ne ve, češ da mu tega po telefonu ne bi povedali. So mu pa dejali, da bodo podrobno prečesali Veliki vojni otok, ki je bil ena zadnjih lokacij, od koder je bil oddan signal z Matejevega mobilnega telefona.

Čeprav je srbska policija Veliki vojni otok, ki se s površino okoli dveh kvadratnih kilometrov nahaja na sotočju Save in Donave, že preiskala, bodo zdaj to storili še Hrvatje, poroča Jutarnji list. Obalni del otoka so srbski preiskovalci sicer pregledali že 4. januarja, torej v prvih dneh iskanja Mateja Periša, rekonstrukcija gibanja pogrešanega 27-letnika je namreč pokazala, da je bil po odhodu iz nočnega kluba Gotik signal njegovega telefona tudi na tem območju. Takrat so v akcijo vključili policijske pse, ki so iskali sledi vonja pogrešane osebe, a za zdaj neuspešno.

Iskanje se tako nadaljuje, plovila pa na tem območju redno patruljirajo. Ker je ponekod obala otoka precej nedostopna, je policija lastnikom čolnov naročila, naj območja očistijo in s tem olajšajo iskanje.

Nenad Periš je, kot pravi sam, globoko v sebi še vedno prepričan, da je njegov Matej živ. Na vprašanje, ali bi kaj sporočil svojemu sinu, je v solzah odvrnil: "On pozna svojega očeta. Nič mu ne bo treba pojasnjevati, nič ga ne bom spraševal, samo da se skupaj vrneva domov."

icon-expand Policija bo še enkrat preiskala celotno območje Velikega vojnega otoka, ki je velik približno dva kvadratna kilometra in se nahaja na sotočju Save in Donave. FOTO: Profimedia

Kot je še dejal za Telegraf.rs, mu videoposnetek, kako nekdo tisto noč plava v reki, ne pomeni nič. "Iz tega ne bi sklepal, da je moj sin skočil v Savo. Če bi hotel v vodo, bi lahko to storil že takoj, ko je šel iz lokala," meni Periš, ki je, kot je dejal, globoko v sebi še vedno prepričan v to, da je Matej živ. Na vprašanje, ali bi kaj sporočil svojemu sinu, je v solzah odvrnil: "On pozna svojega očeta. Nič mu ne bo treba pojasnjevati, nič ga ne bom spraševal, samo da se skupaj vrneva domov." Kot je še poudaril, je prepričan tudi, da je Matej tisto noč želel nekam iti. "Trikrat je skušal ustavil taksi. Z dvema voznikoma ni komuniciral, govoril je šele s tretjim taksistom, ki pa ga ni želel sprejeti v avto, ker je bil že zaseden. To mi pove, da je zagotovo želel nekam iti. Potreboval je taksi," je ponovil Periš.