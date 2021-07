Hrvaška policija sežgala 505 kilogramov zaseženega kokaina

Prišlo po morju, šlo v zrak. S temi besedami so sežig droge pospremili pri ministrstvu za notranje zadeve. Zgorelo je 505 kilogramov kokaina v vrednosti 57 milijonov evrov, ki so ga aprila letos zasegli v okviru kriminalistične preiskave v Pločah.

Novico o sežigu je na Twitterju objavilo hrvaško ministrstvo, pozornost javnosti pa je pritegnila količina sežgane droge, saj so uradniki v začetku aprila poročali, da v zabojniku za banane odkrili 575 kilogramov kokaina.

Na ministrstvu so pojasnili, da gre za razliko med neto in bruto količino. Torej sežgejo samo čisto snov, ki ji odstranijo vso embalažo in plasti polivinila. Da čista snov tehta manj, je povsem logično, so pojasnili pri ministrstvu, saj je droga po navadi spravljena po paketih, ki so zaviti v plastično folijo. V tem primeru je bilo več kot 100 paketov in brez embalaže je čista droga tehtala 505 kilogramov.