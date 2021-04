Spolno nasilje hrvaškega policista na meji: prosilki za azil grozil z nožem

Hrvaška policija se sooča z novimi obtožbami nehumanega ravnanja s prebežniki – tokrat z obtožbami spolne zlorabe, izhaja iz poročila nevladne organizacije Danish Refugee Council (DRC), ki ga je pridobil britanski Guardian.

V poročilu prosilka za azil iz Afganistana opisuje, kako je 15. februarja letos prečkala mejo s Hrvaško skupaj s skupino štirih migrantov, med njimi sta bila dva otroka, ko jih je le nekaj kilometrov od Velike Kladuše ustavila hrvaška policija. Policist je v njih usmeril pištolo, ko so dejali, da želijo zaprositi za azil, pa se je eden od policistov začel smejati ter strgal njihove dokumente, opisujejo priče. "Žalil nas je, udaril je starejšega moškega, ki je bil z nami, ter otroka. Ukazal nam je, naj izpraznimo žepe ter pokažemo, kaj imamo v torbah."

"Nato me je odpeljal stran in začel preiskovati," opisuje Afganistanka."Dejala sem mu, da se me ne sme tako dotikati. Vprašal je, zakaj, odgovorila sem mu, da zato, ker sem ženska, muslimanka, ter da je prepovedano. Udaril me je po glavi in rekel, zakaj sem potem prišla na Hrvaško, zakaj nisem ostala v Bosni z muslimani," izhaja iz poročila, ki ga je pridobil Guardian.

Policist ji je nato odstranil naglavno ruto in jakno ter se začel dotikati njenih prsi. "Začela sem jokati. Dala sem mu 50 evrov, ki sem jih imela v žepu, v upanju, da se me bo nehal dotikati. A mi je rekel, naj slečem vse majice, kar sem zavrnila. Še naprej se me je dotikal, močno sem jokala. Rekel mi je, naj neham jokati, in pri tem z roko nakazal, da me bo zadavil, če bom še naprej jokala."

Nekaj minut kasneje je prišel policijski kombi, migrantom so ukazali, naj vstopijo vanj. Vozili so se približno 20 minut, nato jim je bilo rečeno, naj izstopijo. Policist je nato rekel ženski, naj se sleče do golega."Nasprotovala sem, močno me je udaril po obrazu in rekel, naj se slečem. Na sebi sem imela šest majic in tri pare hlač. Slekla sem vse, razen ene majice ter enih hlač, ter se pokrila z odejo,"pripoveduje prosilka za azil. Policist se je je nato znova začel dotikati čez odejo, ko je ugotovil, da ima na sebi še vedno oblačila, jo je znova udaril in ji dejal, da mora sleči vse, tudi spodnje perilo."Vprašal me je, če ga imam rada. Govoril mi je, da me ima rad: Me ljubiš? Hočeš, da te odpeljem nekam?", jo je spraševal. "Bilo me je strah, bila sem v solzah."

Policist ji je nato nakazal, da jo bo odpeljal v gozd, Afganistanka pa mu je nakazovala, da ne razume, kaj ji govori, kljub temu da, kot pripoveduje v poročilu, je razumela, da želi, da gre z njim v gozd. Temu so bili priča tudi drugi policisti."Policist, ki se me je dotikal, je nato povlekel ven nož in ga pristavil na moj vrat. Rekel mi je, da me bo, če komu karkoli povem, ubil, da se bom, če še kdaj pridem na Hrvaško, znašla v gozdu, pod njim."

Policisti so se zatem z udarci znova spravili tako na žensko kot druge člane skupine, nato pa jim ukazali, naj se peš vrnejo v BiH.