Hrvaška: dva avtobusa, 15 prekrškov in skoraj 23.000 evrov globe

Nedavna nesreča kosovskega avtobusa pri Slavonskem Brodu, v kateri je umrlo deset ljudi in za katero sumijo, da vozniki in prevozniki niso spoštovali pravil vožnje, je hrvaško policijo spodbudila k podrobnejšemu opazovanju avtobusnih prevoznikov. Nadzor avtobusov je tokrat privedel do ustavitve dveh, ki ju je policija zaradi kršenja številnih pravil oglobila za skoraj 23 tisoč evrov.

Pripadniki mobilne enote prometne policije, t. i. Kobre, so med rednimi deli v četrtek na avtocesti v bližini cestninske postaje Ivanić Grad ustavili dva avtobusa istega prevoznika. Avtobusa sta v lasti 43-letnega Avstrijca, vozila pa sta na relaciji med Avstrijo ter Bosno in Hercegovino. Pri pregledu so policisti ugotovili, da so lastnik in še dva voznika, 67-letni Avstrijec in 43-letni Bošnjak, storili več hudih prekrškov v cestnem prometu.

icon-expand Pri obeh ustavljenih avtobusih so skupaj našteli kar 15 prekrškov. FOTO: Dreamstime

Pri obeh ustavljenih avtobusih so skupaj našteli kar 15 prekrškov, poroča Jutarnji list. Med njimi se je 13 prekrškov nanašalo na zakon o delovnem času, obveznem počitku mobilnih delavcev in napravah za beleženje poti, dva prekrška pa na zakon o cestnem prometu. Po poročanju hrvaških medijev je šlo za prevoz brez uporabe digitalnih kartic v tahografski napravi, preseganje dnevne omejitve vožnje, nezadosten dnevni in tedenski počitek voznikov in prekoračitev dvotedenske omejitve vožnje, prevoznik ni imel potrebnega dovoljenja za redni potniški promet v mednarodnem prometu, prav tako pa ni bil poklicno usposobljen za potniški promet.