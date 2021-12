Hrvaška policija v petih županijah preiskuje spodbujanje k terorizmu

"Tekom današnjega in prihodnjih dni se bodo izvajale preiskave objektov, vozil in druge opreme, ki je pomembna za to preiskavo. V preiskavo je zajetih več ljudi," so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.

Po neuradnih informacijah portala index.hr je med prvimi priveden Marko Francišković, ki je v sredo v Šibeniku organiziral shod pred okrog sto ljudmi. Protest je na družbenem omrežju najavljal kot "veliko srečanje hrvaških bojevnikov za osvoboditev Hrvaške", pod sloganom "Mobilizacija Dalmacije".

Proti Franciškoviću, ki je bil eden od govornikov na nedavnem protestu proti epidemiološkim ukrepom v Zagrebu, je bila že pred dnevi podana prijava, ker naj bi protestnike usmerjal proti zgradbi hrvaške radiotelevizije.