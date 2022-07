Hrvaška policija v Rovinju prijela Norvežana, ki je snemal otroke

Policija je pregledala njegov mobilni telefon, tablico in USB ključke, pri tem pa odkrila več fotografij in videoposnetkov golih otrok ter druge obremenilne vsebine, poroča portal Dnevnik.hr.

29. julija so moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepeljali na policijsko postajo. Gre že za tretji podoben primer v zadnjih 10 dneh. Rovinjska policija je konec julija pridržala dva nemška državljana, stara 48 in 79 let, in sicer zaradi suma snemanja golih otrok. Kamero sta namestila v hladilno torbo.

Pred tednom dni pa so, prav tako v Rovinju, prijeli danskega državljana, ki je z mobilnim telefonom snemal otroke.