Zaradi mučenja živali priprli 76-letnico: 'Ob prizoru nam je zaledenela kri v žilah'

Prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse so ta teden opozorili na enega najhujših primerov zanemarjanja živali v državi. Po smrti 64-letnega moškega so na njegovem domu na Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več kot 30 trupel poginulih živali.
Policija je danes potrdila, da je pred tremi dnevi prejela prijavo veterinarskih služb, ki so s posestva odvzele najmanj 47 psov in šest mačk. Na posestvu so našli tudi večje število trupel živali, za katere domnevajo, da so poginile zaradi neustrezne oskrbe oziroma podhranjenosti, so pojasnili na primorsko-goranski policijski upravi.
Po prijavi je policija izvedla kriminalistično preiskavo. Ugotovili so, da sta moški in njegova 76-letna zunajzakonska partnerica v zadnjih desetih letih najprej na območju Kostrene, nato pa na Učki zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, hrane in veterinarske pomoči, s čimer sta živalim povzročila fizične bolečine, trpljenje, poškodbe in strah.
Proti 76-letnici so po koncu preiskave vložili kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ubijanja ali mučenja živali ter jo priprli.
'Ob prizoru nam je zaledenela kri v žilah'
Pretresljivo pričevanje, ki so ga objavili na Facebook strani "Azil za pse 'Društvo za zaštitu životinja Rijeka", razkriva grozljive razmere v hiši, ki so jim bili priča njihovi prostovoljci. Ti so sprva prejeli informacijo, da morajo oskrbeti 27 psov, ob prihodu pa jih je čakalo skoraj enkrat več živali – podhranjenih, bolnih in polnih ran. "Ženska nam je podajala pse enega za drugim ... Našteli smo jih 47 živih. Dva sta izgubila bitko in nista dočakala polnega trebuha. Zaspala sta za vedno, preden sta zapustila tisti kraj," so zapisali.
Psi naj bi leta živeli zaprti v hiši, brez osnovne oskrbe, pogosto lačni in brez veterinarske pomoči. Le 11 psov je bilo čipiranih. "Na istem mestu so opravljali velike in male potrebe in spali. Rane na njihovih telesih so grozljive," opisujejo.
A še večji šok je sledil naslednji dan. "Ko smo mislili, da je najhujše mimo, nas je naslednji dan poklicala ženska, ki smo jo prvi dan našli v hiši. Našla je še nekaj mrtvih psov v – hladilniku," so zapisali. Sami so nato v hiši odkrili še več kot 30 trupel psov v zamrzovalnih skrinjah, omarah, na tleh in celo v kadi. "Žal se zgodba tu ne konča. Obstajajo še drugi deli hiše. Nekateri so zaklenjeni, v njih pa so skrinje ... Mrtve bomo še preštevali," so še zapisali.
Tudi po rešitvi živali se tragedija ni končala – več psov je poginilo v zavetišču zaradi posledic dolgotrajnega stradanja in zlorab. V želodcu enega od poginulih psov so našli čistilne robčke, kamenje, plastiko, smeti in "čudne kosti".
Prostovoljci opozarjajo, da tragedija ni nastala čez noč, ampak je posledica dolgoletnega ignoriranja razmer.
