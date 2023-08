Hrvaška policista naj bi v avtu spolno zlorabila 33-letnico

A po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi policista zaradi posilstva prijavila ženska, oškodovanka v primeru. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi policista 33-letno žrtev spolno zlorabila v avtomobilu, kot uradni osebi pa naj bi v vrstah policije službovala že več let (eden več kot 20, drugi pa več kot 10 let).

Kaznivo dejanje se je zgodilo pred nekaj tedni, žrtev pa se je takoj opogumila in zločin prijavila policiji. Ni trajalo dolgo, da so policisti zbrali vse potrebne dokaze za utemeljen sum, nato pa so policiste prijeli in sprožili tudi kriminalistično obravnavo, poroča Jutarnji list. "Postopek za ugotavljanje njune disciplinske odgovornosti izvajamo zaradi suma, da sta storila hujši kršitvi uradne dolžnosti," je policija zapisala v sporočilu. V njem so dodali, da bodo še danes oba moška tudi razrešili z dolžnosti.

Ob tem pa poudarjajo, da imata notranje ministrstvo in policijska uprava ničelno toleranco do kakršne koli oblike zlorabe ter da tovrstna ravnanja ostro obsojata. Jih pa nekoliko pomirja dejstvo, da je oškodovanka navkljub dejanjem policistov ohranila zaupanje v policijo in primer prijavila, zaradi česar so lahko takoj izvedli vse potrebne ukrepe.

Nadalje bo o njuni usodi odločalo tožilstvo, ki bo po zaslišanju odločilo, ali bo za moška odredilo enomesečni preiskovalni pripor ali pa se bosta pred obtožbami branila s prostosti.