Tujina

Hrvaška pomorščaka na zajeti ladji: Z nama ravnajo dobro

Zagreb/Teheran, 24. 04. 2026 15.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Zaseg ladje v Hormuški ožini

Na eni od dveh zajetih ladij, ki sta v četrtek skušali brez dovoljenj prečkati Hormuško ožino, sta po poročanju hrvaških medijev tudi dva hrvaška pomorščaka. Dan po tem, ko so se na ladjo povzpeli zamaskirani pripadniki iranske revolucionarne garde in jo preusmerili v iranske vode, sta Hrvata stopila v stik s svojim družinama ter sporočila, da z njima ravnajo dobro.

Dva hrvaška pomorščaka, ki ju je med poskusom prečkanja Hormuške ožine na tovorni ladji MSC Francesca v četrtek zajela iranska revolucionarna garda (IRGC), sta dobro, poroča portal Net.hr.

Generalni sekretar Hrvaškega sindikata pomorščakov (SPH) Neven Melvan je sporočil, da sta Hrvata uspela stopiti v stik z družinama ter svojcem sporočiti, da z njima ravnajo dobro. Po njegovih besedah trenutno ni znano, kdaj bi ju lahko iranske oblasti izpustile.

Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je v četrtek potrdilo, da sta na krovu ladje MSC Francesca dva hrvaška mornarja.

Ob tem je izrazil tudi nejevero nad odločitvijo ladjarske družbe MCS, da svojo ladjo brez dovoljen pošlje skozi Hormuško ožino ter s tem tako posadko kot samo ladjo izpostavi "nepotrebnemu in nesprejemljivemu tveganju".

Sindikat pomorščakov je na svoji spletni strani objavil stališče Mednarodne federacije delavcev v prometu (ITF), ki je obsodila najnovejše napade in zasege civilnih ladij v Hormuški ožini ter pozvala vse strani, naj nemudoma prenehajo uporabljati komercialni ladijski promet kot orodje za vojskovanje.

ITF je ob tem zahtevala takojšnjo izpustitev vseh pridržanih pomorščakov in plovil, takojšnjo ustavitev vseh napadov na civilne ladje, od držav, ki so udeležene v tem konfliktu, pa zahtevajo, da izpolnijo svoje obveznosti mednarodnega prava glede zaščite civilnih pomorskih delavcev.

Iran je v četrtek zajel dve kontejnerski ladji, ki sta skozi Hormuško ožino poskušali izpluti iz Perzijskega zaliva. IRGC je zaseženi ladji, MSC Francesca pod zastavo Paname in Epaminondas pod zastavo Liberije, obtožil, da sta pluli brez potrebnih dovoljenj, izvajali kršitve in posegali v navigacijske sisteme.

Teheran je sicer po ameriško-izraelskem napadu na Iran 28. februarja sprejel omejitve za ladje, ki uporabljajo ožino na južnem koncu Perzijskega zaliva. 

iran zajetje hormuška ožina ladja pomorščak hrvaška

