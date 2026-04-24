Hrvaška pomorščaka na zajeti ladji: Z nama ravnajo dobro

Dva hrvaška pomorščaka, ki ju je med poskusom prečkanja Hormuške ožine na tovorni ladji MSC Francesca v četrtek zajela iranska revolucionarna garda (IRGC), sta dobro, poroča portal Net.hr. Generalni sekretar Hrvaškega sindikata pomorščakov (SPH) Neven Melvan je sporočil, da sta Hrvata uspela stopiti v stik z družinama ter svojcem sporočiti, da z njima ravnajo dobro. Po njegovih besedah trenutno ni znano, kdaj bi ju lahko iranske oblasti izpustile.

Zaseg ladje v Hormuški ožini Profimedia

Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je v četrtek potrdilo, da sta na krovu ladje MSC Francesca dva hrvaška mornarja.

Ob tem je izrazil tudi nejevero nad odločitvijo ladjarske družbe MCS, da svojo ladjo brez dovoljen pošlje skozi Hormuško ožino ter s tem tako posadko kot samo ladjo izpostavi "nepotrebnemu in nesprejemljivemu tveganju". Sindikat pomorščakov je na svoji spletni strani objavil stališče Mednarodne federacije delavcev v prometu (ITF), ki je obsodila najnovejše napade in zasege civilnih ladij v Hormuški ožini ter pozvala vse strani, naj nemudoma prenehajo uporabljati komercialni ladijski promet kot orodje za vojskovanje. ITF je ob tem zahtevala takojšnjo izpustitev vseh pridržanih pomorščakov in plovil, takojšnjo ustavitev vseh napadov na civilne ladje, od držav, ki so udeležene v tem konfliktu, pa zahtevajo, da izpolnijo svoje obveznosti mednarodnega prava glede zaščite civilnih pomorskih delavcev.