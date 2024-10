Na Hrvaškem zaradi nevarnosti poplav izredni ukrepi

Kolpa je pri Karlovcu ob 6. uri že dosegla višino 744 centimetrov, kar je le nekaj centimetrov manj od meje, pri kateri izvajajo izredne protipoplavne ukrepe.

Ob napovedanih obilnih padavinah so ukaz o pripravljenosti za izvajanje protipoplavnih ukrepov izdali že v četrtek. Zaradi napovedanega visokega vodostaja Save, Kolpe in Odre so izdali opozorila tudi za jug Hrvaške.

Največjo količino dežja tekom današnjega dne sicer pričakujejo na območju Gorskega kotarja, Like ter vzdolž celotnega Jadrana in v notranjosti države. Obilne padavine lahko povzročijo hudourniške poplave, pod vodo bodo lahko tudi mesta ob morju. Hrvaška meteorološka služba opozarja tudi pred nevarnostjo hudourniških poplav.

Razmere ob visokih vodostajih se bodo po napovedih nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, zato so v pripravljenosti tudi štabi civilnih zaščit, še posebej na območju Karlovca, poroča net.hr.

V četrtek je močno deževalo predvsem v hrvaški Istri in na Kvarnerju. V mestu Krk je v četrtek do 17.30 padlo že več kot 145 milimetrov dežja, že do 22. ure pa se je količina dežja tam povzpela na več kot 200 milimetrov.