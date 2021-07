Hrvaška poslanca napovedala tožbo zoper organizatorje parade ponosa v Zagrebu

Dejal je, da je, odkar je odprl temo o zgodnji seksualizaciji otrok, propagandi LGBTIQ+ skupnosti in pedofiliji v hrvaški družbi, v življenju prejel že več groženj in žalitev kot kdaj koli prej, te žalitve pa da so prizadete tudi njegove družinske člane. "Poklicni aktivisti za človekove pravice se povsem pričakovano niso niti z besedo postavili za obrambo naših pravic in za zaščito našega človeškega dostojanstva," je zapisal ter dodal, da bo sam še naprej umirjal napetosti in iskal načine za zaščito otrok pred plenilci.

"Po posvetu z odvetniki bom vložil tožbo proti omenjenemu združenju in na sodišču iskal zaščito svojih ustavnih in državljanskih pravic. Pa ne samo svoji, temveč tudi pravice vseh ljudi v demokratični Hrvaški, ki želijo svobodno razmišljati in govoriti," je zapisal na družbenem omrežju.

"Združenje Zagreb Pride je dejalo, da sem soodgovoren za posamezne incidente, ki so se zgodili na paradi ponosa," je dejal hrvaški poslanec Nikola Grmoja ter dodal, da si združenje očitno prizadeva uveljaviti nekakšno cenzuro, "ki vsako kritiko o LGBTIQ+ politiki in aktivističnih ciljih enači s sovraštvom in pozivi k nasilju" , poroča Index.hr.

Tožbo zoper organizatorja včerajšnje parade ponosa v Zagrebu pa je le nekaj minut pred Grmojo napovedal tudi hrvaški poslanec Božo Petrov. Kot je zapisal, bo tožbo vložil zaradi neresnic, ki so jih širili pri združenju. "V svojem življenju, v poklicni in politični karieri sem se boril proti nasilju in obsojal nasilno vedenje katere koli osebe," je dejal. Meni namreč, da mu nima nihče pravice vsiljevati, česa se bo učil njegov otrok in kako naj ga vzgaja.

"Vem, da lahko živimo v družbi, polni raznolikosti, tako sem bil tudi vzgojen. Vem, da lahko živimo s sprejemanjem in spoštovanjem drugih ljudi," pravi, a opozarja, da je treba sprejemati obe strani: "Tudi stran, kjer imam pravico izraziti svoje stališče, po katerem me ne bodo upodabljali kot brezzobega primitivca, ki mu bodo prekleti vsi njegovi svetniki."

Ljudi je pozval, naj spoštujejo druge, "saj s sovraštvom ne bomo dosegli ničesar. Samo sprejemanje bo prineslo sprejem."

'Po desetih letih je na paradi ponosa v Zagrebu spet prišlo do nasilja'

Potem ko so bili udeleženci Parade ponosa včeraj v Zagrebu prvič po desetih letih fizično napadeni, je združenje Zagreb Pride podalo izjavo, v kateri so dejali, da ima vsaka LGBTIQ+ oseba pravico živeti svobodno, biti videna in biti svoja. "Prvič po desetih letih, na dan Parade ponosa skupnosti LGBTIQ, je v različnih delih mesta prišlo do izbruha homofobnega in fašističnega nasilja v nizih napadov in žalitev," so dejali v združenju.

Neposredno pa so omenili tudi Grmoja in Petrova, ki že več dni neposredno in posredno govorita proti LGBTIQ+ skupnosti. Združenje je dejalo, da je to zagotovo prispeval k včerajšnjim napadom.