Hrvaška pošta ne želi izdelati poštnega žiga s Titovo podobo

Zveza antifašističnih borcev in antifašistov bo v okviru obletnice Titovega rojstva 1. decembra odprla filatelistično razstavo v Zagrebu. Razstavo so želeli dopolniti tako, da bi hrvaška pošta en dan v eni od zagrebških poslovalnic uporabljala poštni žig s Titovo podobo.

"Razlog za zavrnitev prošnje je bil, da je Josip Broz rojen maja, mi pa da smo za poštni žig zaprosili novembra," je za Hino dejal predsednik te zveze Franjo Habulin, ki je dodal, da so pošti zaman pojasnjevali, da Titovo rojstvo obeležujejo celo leto.

Po njegovem ni nujno, da ima zavrnitev politično ozadje. Pojasnil pa je, da izbira poslovalnice v Jurišićevi ulici ni bila naključna. Tam so leta 1941 zagrebški komunisti in antifašisti detonirali več eksplozivnih naprav ter pri tem ubili enega pripadnika ustaškega gibanja in ranili tri pripadnike okupacijske nemške vojske. Habulin je šaljivo pripomnil, da so jim morda prošnjo zavrnili zato, ker so takrat uničili to pošto.

Predsednik Zveze društev Josip Broz Tito Hrvaške Jovan Vejnović je dejal, da ga odločitev pošte ne preseneča, saj da se zaveda družbene atmosfere. "To morda ni stališče ljudi, ki delajo na pošti. Takšno stališče jim je bilo naročeno, pošta pa ga je morala v skladu s splošnimi družbenimi trendi sprejeti," je povedal.