Hrvaška pred desetimi leti postala članica EU

Boruta Pahorja in Jadranko Kosor vežejo pomembni dogodki, saj sta kot premierja leta 2009 podpisala arbitražni sporazum o meji med državama, s katerim sta Slovenija in Hrvaška prvič določili mejo na morju, leta 2010 pa sta zagnala proces Brdo Brioni, katerega namen je pospešitev vključevanje držav Zahodnega Balkana v evroatlantske povezave. Srečanja se bodo po napovedih iz Pahorjeve pisarne udeležili tudi nekdanja hrvaška predsednika Stipe Mesić in Ivo Josipović ter drugi vidni gostje iz Slovenije in Hrvaške.

Hrvaška in Evropska unija

Ženski odbor hrvaških socialdemokratov (SDP) pa bo ob obletnici priredil okroglo mizo o dosežkih s področja enakopravnosti spolov v desetletju članstva v uniji.

Hrvaška je članica EU postala deset let po tem, ko je vložila prošnjo za članstvo. Pred obletnico je hrvaški premier Andrej Plenković ocenil, da so izgubili okoli štiri leta zaradi slovenske blokade, ki se je končala z arbitražnim sporazumom po obljubi Zagreba, da ga bo spoštoval, in pogojevanja s sodelovanjem s haaškim Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Ob obletnici je uradni Zagreb izpostavil, da je Hrvaška po vstopu dosegla oba strateška cilja - vstop v schengen brez nadzora na notranjih mejah in območje evra. Plenković je ob tem izrazil prepričanje, da ima s 25 milijardami evropskih sredstev do konca desetletja vse predpostavke, da do leta 2030 doseže povprečen razvoj v EU.