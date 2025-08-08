Svetli način
Tujina

Hrvaška pred novim vročinskim valom

Zagreb, 08. 08. 2025 12.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Na Hrvaškem vremenoslovci opozarjajo pred novim vročinskim valom. Ta bo že danes zajel območje Reke, v soboto pa še preostale dele države. Temperature bodo v naslednjih dneh po napovedih dosegale do 37 stopinj Celzija, na območju Knina tudi stopinjo ali dve več. "V delih Hrvaške se lahko temperature povzpnejo tudi do 40 stopinj Celzija," opozarja direktor hrvaškega Državnaga hidrometeorološkega zavoda. Vrhunec vročinskega vala sicer pričakujejo v ponedeljek.

Vročina v Dubrovniku (fotografija je simbolična)
Vročina v Dubrovniku (fotografija je simbolična) FOTO: Profimedia

Na Kvarnerju zaradi visokih temperatur za danes velja rumeno vremensko opozorilo, temperature pa se bodo povzpele do 34 stopinj Celzija. V naslednjih dneh se bodo še zviševale in se v glavnem gibale med 32 in 37 stopinjami, napoveduje hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Tudi jutri bo nevarnost zaradi vročine najvišja na Kvarnerju, za katerega je DHMZ izdal oranžno vremensko opozorilo, za nedeljo pa rdeče. Za prestale dele države za soboto velja rumeno opozorilo in za nedeljo oranžno.

Najbolj vroče bo predvidoma v ponedeljek, ko bo po trenutnih napovedih vremenoslovcev nevarna vročina zajela celotno hrvaško obalo.

Za nedeljo za reško regijo velja rdeče vremensko opozorilo, za preostale dele Hrvaške pa oranžno.
Za nedeljo za reško regijo velja rdeče vremensko opozorilo, za preostale dele Hrvaške pa oranžno. FOTO: DHMZ (meteo.hr)

"Na splošno so temperature že ves teden visoke – v nekaterih delih Hrvaške lahko dosežejo 40 stopinj Celzija," je za RTL Danas dejal direktor DHMZ Ivan Guttler. Ob tem velja po njegovih besedah predsvem izpostaviti noči, ko se temperature ne bodo spustile pod 25. Nekoliko nižje temperature sicer pričakujejo prihodnji teden.

V približno polovici države (Ploče, Knin, deli Slavonije) letošnje poletje že opažajo toplotne anomalije. "Bilo je tudi nekaj vremenskih presenečenj – nevihte v Slavoniji 7. julija in v Splitu 8. julija," je povedal Guttler. Kot pravi, pa vremenoslovci opažajo, da postaja dogajanje z leti bolj intenzivno. "Žal ocene kažejo, da je pojav velike toče v severni Italiji za kar 300 odstotkov večji, na Hrvaškem še ne. Vendar pa nas te situacije, nastanek nevihtnih sistemov, ki nato prečkajo Slovenijo, pogosto ujamejo," dodaja.

Lansko poletje je bilo značilno po tem, da je bilo na Hrvaškem več vročinskih valov, temperature pod 40 stopinj Celzija, so pa vročinski valovi trajali precej dolgo, od deset dni do dveg tednov. "Vročinski valovi letošnjega poletja so nekoliko krajši," razlaga. Domačine je ob tem pozval, naj spremljajo napovedi. "Pričakujemo obdobje povišanih temperatur in brez padavin. To lahko poveča tveganje za najbolj ranljive, za otroke, starejše, večja pa bo tudi nevarnost požarov na prostem," je še pojasnil. Preostali del avgusta hrvaški meteorologi sicer napovedujejo postopno ohladitev, z zmernejšimi temperaturami in tudi nekaj padavinami.

