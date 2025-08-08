Hrvaška pred novim vročinskim valom

Tudi jutri bo nevarnost zaradi vročine najvišja na Kvarnerju, za katerega je DHMZ izdal oranžno vremensko opozorilo, za nedeljo pa rdeče. Za prestale dele države za soboto velja rumeno opozorilo in za nedeljo oranžno.

Na Kvarnerju zaradi visokih temperatur za danes velja rumeno vremensko opozorilo, temperature pa se bodo povzpele do 34 stopinj Celzija. V naslednjih dneh se bodo še zviševale in se v glavnem gibale med 32 in 37 stopinjami, napoveduje hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

"Na splošno so temperature že ves teden visoke – v nekaterih delih Hrvaške lahko dosežejo 40 stopinj Celzija," je za RTL Danas dejal direktor DHMZ Ivan Guttler. Ob tem velja po njegovih besedah predsvem izpostaviti noči, ko se temperature ne bodo spustile pod 25. Nekoliko nižje temperature sicer pričakujejo prihodnji teden.

V približno polovici države (Ploče, Knin, deli Slavonije) letošnje poletje že opažajo toplotne anomalije. "Bilo je tudi nekaj vremenskih presenečenj – nevihte v Slavoniji 7. julija in v Splitu 8. julija," je povedal Guttler. Kot pravi, pa vremenoslovci opažajo, da postaja dogajanje z leti bolj intenzivno. "Žal ocene kažejo, da je pojav velike toče v severni Italiji za kar 300 odstotkov večji, na Hrvaškem še ne. Vendar pa nas te situacije, nastanek nevihtnih sistemov, ki nato prečkajo Slovenijo, pogosto ujamejo," dodaja.

Lansko poletje je bilo značilno po tem, da je bilo na Hrvaškem več vročinskih valov, temperature pod 40 stopinj Celzija, so pa vročinski valovi trajali precej dolgo, od deset dni do dveg tednov. "Vročinski valovi letošnjega poletja so nekoliko krajši," razlaga. Domačine je ob tem pozval, naj spremljajo napovedi. "Pričakujemo obdobje povišanih temperatur in brez padavin. To lahko poveča tveganje za najbolj ranljive, za otroke, starejše, večja pa bo tudi nevarnost požarov na prostem," je še pojasnil. Preostali del avgusta hrvaški meteorologi sicer napovedujejo postopno ohladitev, z zmernejšimi temperaturami in tudi nekaj padavinami.