Avdić po prepovedi vstopa na Hrvaško: Dodik dobrodošel, jaz pa ne

Hrvaška mejna policija na mejnem prehodu Gradiška Avdu Avdiću ni pustila vstopiti v državo z obrazložitvijo, da je njegovo ime uvrščeno v nacionalno evidenco oseb, za katere velja prepoved vstopa.
Kot je Avdić potrdil za 24ur.com, so mu vstop v Hrvaško prepovedali včeraj okrog 13.30 ure: "Ta odločitev kaže, da med Hrvaško in Srbijo ni razlike. Tako kot Aleksandar Vučić duši svobodo, tako to počne tudi Andrej Plenković. V Odločbi o prepovedi vstopa na Hrvaško je navedeno, da sem v 'nacionalni bazi'. In to je vse," je dejal.
"Če sem storil kaznivo dejanje na Hrvaškem ali v EU, zakaj me niso aretirali? Če sem storil prekršek, zakaj me niso privedli pred pristojno sodišče," se je vprašal in dodal, da gre za politično odločitev.
"Hrvaška želi utišati vsak glas iz BiH, ki govori o njihovem hibridnem in malignem vplivu v BiH. Hrvaške oblasti pravijo, da sem nevarnost za njihovo nacionalno varnost. Poleg tega, Milorad Dodik lahko gre na Hrvaško. Torej, Dodik je dobrodošel v Zagrebu. Avdo Avdić ni," je zaključil.
Hrvaška oblast je po navedbah portala Istraga.ba s to potezo poslala jasno sporočilo, da ne prenese kritik svoje politike do BiH. "To je nova faza v odnosih med Zagrebom in Sarajevom in jo je kot takšno treba tudi jasno prepoznati," so še zapisali na portalu, katerega urednik je Avdić.
Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved.
Član predsedstva BiH Željko Komšić je medtem sporočil, da je neutemeljena prepoved vstopa enemu najboljših preiskovalnih novinarjev v regiji udarec za odnose med BiH in Hrvaško, takšno ravnanje hrvaških oblasti pa "nič drugega kot napad na državljane BiH".
"Odločitev o prepovedi vstopa predstavlja tudi kršitev temeljnih pravic in svoboščin novinarjev, kar je v nasprotju z evropskimi vrednotami in demokratičnimi standardi," je še opozoril.
Avdić je pred kratkim v Zagrebu predaval o volilnem zakonu BiH in o odločitvah visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, prej pa je pisal tudi o dejavnostih hrvaške varnostno-obveščevalne službe v BiH.
V Sloveniji Avdića sodno preganja davčni svetovalec Rok Snežič, ki mu očita žaljivo obdolžitev in razžalitev. Zoper njega je doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov.
