Avdić po prepovedi vstopa na Hrvaško: Dodik dobrodošel, jaz pa ne

Hrvaška mejna policija na mejnem prehodu Gradiška Avdu Avdiću ni pustila vstopiti v državo z obrazložitvijo, da je njegovo ime uvrščeno v nacionalno evidenco oseb, za katere velja prepoved vstopa.

Kot je Avdić potrdil za 24ur.com, so mu vstop v Hrvaško prepovedali včeraj okrog 13.30 ure: "Ta odločitev kaže, da med Hrvaško in Srbijo ni razlike. Tako kot Aleksandar Vučić duši svobodo, tako to počne tudi Andrej Plenković. V Odločbi o prepovedi vstopa na Hrvaško je navedeno, da sem v 'nacionalni bazi'. In to je vse," je dejal.

"Če sem storil kaznivo dejanje na Hrvaškem ali v EU, zakaj me niso aretirali? Če sem storil prekršek, zakaj me niso privedli pred pristojno sodišče," se je vprašal in dodal, da gre za politično odločitev.

"Hrvaška želi utišati vsak glas iz BiH, ki govori o njihovem hibridnem in malignem vplivu v BiH. Hrvaške oblasti pravijo, da sem nevarnost za njihovo nacionalno varnost. Poleg tega, Milorad Dodik lahko gre na Hrvaško. Torej, Dodik je dobrodošel v Zagrebu. Avdo Avdić ni," je zaključil.

Hrvaška oblast je po navedbah portala Istraga.ba s to potezo poslala jasno sporočilo, da ne prenese kritik svoje politike do BiH. "To je nova faza v odnosih med Zagrebom in Sarajevom in jo je kot takšno treba tudi jasno prepoznati," so še zapisali na portalu, katerega urednik je Avdić.