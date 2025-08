Na Reki 55-letnika prosila za vodo, nato ukradla verižico

Reška policija intenzivno išče storilca drznega ropa, ki sta v torek zvečer na območju Banderova prevarala in oropala 55-letnega moškega. Pod pretvezo, da potrebujeta pomoč in kozarec vode, sta mu pristopila in izkoristila njegovo dobroto, nato pa mu z vratu strgala zlato verižico ter pobegnila.