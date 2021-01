Hrvaška razglasila katastrofo

Tla na Hrvaškem se namreč še vedno tresejo. Popotresni sunki se vrstijo iz ure v uro, nazadnje so se tla stresla nekaj minut pred 8. uro zjutraj, poroča EMSC (Evropsko-sredozemski seizmološki center). Seizmografi hrvaške seizmološke službe so namreč ob 7.49 zaznali močan potres z epicentrom v bližini Petrinje. Potres je bil magnitude 4,2, tresenje tal pa so čutili tudi v osrednjem delu države. Potres so zabeležili tudi med oddajo hrvaškega radia, ko se je iz Gline v živo javljala podžupanja Branka Bakšić Mitič . "Evo ga, spet," je vzkliknila okoli 7.50. Nato pa se je potres čutil tudi v zagrebškem studiu. Današnji močnejši sunek je povzročil dodatno škodo na stanovanjskih objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji teden, je potrdila Bakšić Mitićeva. Na območju zato potrebujejo dodatne mobilne stanovanjske objekte, zabojnike in šotore. Kot je še dejala za regionalno televizijo N1 , jim zmanjkuje gumijastih škornjev, dežnih plaščev, grelnikov in pralnega praška.

"Potres je uničil polovico Sisaško-moslavaške županije, močno poškodoval Glino, Petrinjo, Sisak, Lekenik ... Prizadeta so bila štiri mesta in osem občin, potres je neposredno ali posredno prizadel približno 116 tisoč prebivalcev, približno 50 tisoč ljudi je brez domov," je povedal sisaško-moslavaški župan Ivo Žinić .

Na današnji seji vlade je hrvaši premier Andrej Plenković po torkovem potresu v Petrinji razglasil katastrofo. Kot je povedal, so prejeli dovolj informacij o škodi in posledicah, da to lahko naredijo. Vlada se namreč sooča z dvema velikima krizama, zato so se odločili, da bodo razglasili katastrofo v dveh županijah, je pojasnil in dodal, da ljudi, kljub številnim popotresnim sunkom, ni treba biti strah, biti pa morajo previdni.

Močnejši potres so zaznali tudi v zgodnjih jutranjih urah, nekaj čez 4. uro zjutraj, in sicer z magnitudo 3,5. Tudi današnja dva močnejša sunka, ki so ju čutili na širšem območju osrednje Hrvaške, sta del istega območja v Siško-moslavški županiji, v kateri se tla nenehno tresejo že od prejšnjega ponedeljka, je danes potrdil zagrebški seizmolog Krešimir Kukv pogovoru za regionalno televizijo N1. Kot je poudaril, je običajno, da se tla tresejo še nekaj časa po takšnem potresu, kot je bil prejšnji teden."Povzročil je veliko motnjo in potem običajno sledi vrsta potresov, da se znova vzpostavi ravnovesje," je pojasnil. Povedal je, da je bila večina sunkov v Siško-moslavški županiji v preteklem tednu dni z magnitudami med 2 in 3, z izjemo nekaj močnejših potresov, kot sta bila današnja dva. Menil je, da je dobro, da se z nizom popotresnih sunkov sprošča energija, ker je potem manjša verjetnost za nov močnejši potres na istem območju. Pričakuje, da se bodo popotresni sunki na tem območju južno od Zagreba sčasoma umirili in bodo manj pogosti.

V zadnjih 75 urah so namreč izmerili že več kot 90 popotresnih sunkov, tla pa še naprej ostajajo nemirna. Nekateri potresni sunki so tudi močnejši in posledično lahko povzročijo dodatno škodo. Spomnimo namreč, da je v torek, 29. decembra lani, močan potres popolnoma uničil središče Petrinje, zahteval pa je tudi smrtne žrtve.

Petrinjo je močan potres prizadel tudi 8. oktobra 1909. Takrat je lokalni časnik zapisal, da je šlo za potres, kot ga prebivalci ne pomnijo. Potres je trajal le pet do deset sekund, a nepoškodovanih je ostalo le malo hiš. Podobnosti z decembrskim potresom so osupljive. Velika škoda, ljudje v strahu, prihod vladne komisije, sanacija stavb, prošnje za pomoč. Razlika je le v tem, da takrat ni bilo človeških žrtev. V Občini Petrinja je takrat živelo 30.273 prebivalcev, od tega 5.486 v mestu Petrinja, potres pa je bil po nekaterih ocenah nekoliko blažji od tistega, ki je območje prizadel decembra lani. Po nekaterih ocenah je bila moč med 5,8 in 6, toda tako kot zdaj sta Petrinjo in to območje eden za drugim prizadela dva potresa.

Povojna obnova porušenih domov v Petrinji

V Petrinji je bilo med balkansko vojno uničenih veliko hiš, ki so jih po vojni obnovili, a decembrski potres je pokazal, da je bila obnova vse prej kot ustrezna in popotresno varna. Hrvaški mediji opisujejo stiske prebivalcev, ki so ostali brez svojih domov. Prebivalci so namreč prepričani, da je bila povojna obnova njihovih domov neustrezna. Vse so preračunali in z betonom ter železom obnovili svoje vikende, naše hiše pa so zgradili z zidaki in lepilom, pravijo prebivalci. Decembrski potres je zdaj razkril okostnjake v omarah. Sedanjo škodo je povzročila korupcija. Ne le, da država ne more pravočasno pomagati ljudem v nesreči, tem ljudem je pravzaprav povzročila še dodatno škodo, pravijo.