Hrvaška rešuje svojega državljana, ranjenega med bojevanjem v Ukrajini

"Potrjujemo informacijo o ranjenem hrvaškem državljanu v Ukrajini," so zapisali na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Pojasnili so, da se vojak trenutno nahaja na varni lokaciji, in da mu bodo v sodelovanju z ukrajinskimi oblastmi zagotovili prevoz do Hrvaške. Na madžarsko-ukrajinski meji ga bo prevzelo vozilo hrvaške prve pomoči.

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je izjavil, da bo ranjenec najverjetneje hospitaliziran v zagrebški klinični bolnici Dubrava. Beroš je za medije potrdil, da je ranjenec kot prostovoljec sodeloval v vojaških operacijah v Ukrajini. Njegovo stanje je stabilno, poročajo hrvaški mediji.

Po neuradnih virih Jutarnjega lista, ki je danes prvi poročal o tem primeru, gre za prostovoljca, ki naj bi imel sklenjeno pogodbo z Ukrajino.