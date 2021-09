Hrvaška s podpisom memoranduma za izdelavo evrskih kovancev

Hrvaška je z Evropsko komisijo in članicami evrskega območja podpisala memorandum o razumevanju, ki ji omogoča začetek priprav na izdelavo evrskih kovancev. Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis je poudaril, da gre za "še en pomemben korak na poti Hrvaške k članstvu območja evra". Hrvaška članstvo v območju evra in s tem menjavo kun v evre pričakuje do leta 2023.

Memorandum o razumevanju so podpisali po današnjem srečanju članov evroskupine na Brdu pri Kranju. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za gospodarstvo, Valdis Dombrovskis, je po podpisu izjavil, da bo memorandum Hrvaški omogočal začetek priprav za izdelavo preizkusnih evrskih kovancev. Poudaril je, da gre za "še en pomemben korak na poti Hrvaške k članstvu območja evra". Dombrovskis je dejal, da Evropska komisija podpira prizadevanja Hrvaške, da bi se pridružila območju z evrom, a bo morala prej izpolniti pogoj dveletnega članstva v mehanizmu ERM II, v katerega je vstopila julija lani, izpolniti vse maastrichtske kriterije in doseči napredek pri tehničnih pripravah. icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Paolo Gentiloni, evropski komisar za gospodarstvo, pa je izpostavil, da je podpis tega memoranduma pomemben simbolni, a tudi praktičen korak na poti Hrvaške k vstopu v območje evra. "Pozdravljam odločenost Hrvaške, da se pridruži območju evra, kamor država tudi spada. Komisija bo še naprej podpirala Hrvaško pri njenih pripravah in prizadevanjih, da izpolni konvergenčna merila," je dejal. V pripravah na prevzem evra so na Hrvaškem julija izbrali pet motivov, ki bodo upodobljeni na evrskih kovancih, ter objavili razpis za likovno rešitev izbranih motivov. Te naj bi izbrali do konca septembra, oktobra pa nameravajo celovito rešitev poslati komisiji, je napovedala hrvaška vlada. Danes podpisani memorandum bo Hrvaški omogočal prevzem ustrezne tehnične dokumentacije za kovanje preizkusnih kovancev, ki jih bodo uporabljali za tehnično preverjanje bodočih kovancev v vsakdanji uporabi v prodajnih avtomatih in strojih za obdelavo kovancev, je objavila komisija. Hrvaška vlada pričakuje, da bo vse pogoje za prevzem evra izpolnila do leta 2023. Skrajna desničarska opozicijska stranka Hrvaški suverenisti je pred kratkim napovedala referendumsko pobudo, s katero bi nasprotovali prevzemu evra. Najnovejše javnomnenjske raziskave iz julija medtem kažejo, da uvedbo evra podpira 61 odstotkov Hrvatov, ker je šest odstotnih točk več kot v lanski raziskavi.