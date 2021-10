Hrvaška SDP po razkolu ni več največja opozicijska stranka v saboru

Grbin je po četrtkovi odločitvi predsedstva stranke pojasnil, da so svoje bivše strankarske kolege izključili, ker niso spoštovali odločitve vrha stranke in so v svojih številnih javnih nastopih, kot je dejal, močno škodili stranki. Izključeni poslanci očitajo Grbinu, da nedemokratično vodi stranko ter da ne spoštuje drugačnih mnenj.

Predsedstvo SDP je v četrtek iz stranke izključilo šest svojih saborskih poslancev, med katerimi je tudi bivši predsednik stranke Davor Bernardić . Šlo je za nadaljevanje spopadov med predsednikom SDP Peđo Grbinom in člani poslanskega kluba SDP, v katerem so bili večinoma člani SDP, ki jih je na volilno listo stranke za lanske parlamentarne volitve izbral Bernardić. Še prej so iz stranke izključili štiri poslance, ki poslanske skupine SDP niso želeli zapustiti. V četrtek in danes se je izključenim kolegom pridružilo še osem zdaj že bivših članov stranke.

Bernardić in ostali bivši člani SDP so danes napovedali, da bodo nadaljevali delo v parlamentu kot neodvisni poslanci ter da bodo ustanovili poslansko skupino socialdemokratov. Bivši predsednik SDP v pogovoru z novinarju v saboru ni zanikal možnosti, da bi se znova vrnili v SDP, če se bo spremenilo sedanje vodstvo stranke. Zaenkrat ne razmišljajo, da bi ustanovili novo politično stranko. Pričakujejo sicer, da se bodo spopadi znotraj SDP nadaljevali ter da bo zaradi Grbinovega načina vodenja stranko zapustilo še več članov in podružnic.

Po ustanovitvi, ki bo predvidoma v ponedeljek, bo poslanska skupina socialdemokratov z 18 poslanci največja opozicijska poslanska skupina, medtem ko bo poslanska skupina njihove dosedanje stranke SDP s 14 poslanci postala tretja sila v saboru.

Bernardić je odstopil po polomu SDP na parlamentarnih volitvah junija lani, kar je bilo tretji zaporedni poraz socialdemokratov na parlamentarnih volitvah po letu 2015, ko so vodili vladno koalicijo. Že po volilnem porazu leta 2015 je bilo videti prve razpoke znotraj SDP, ki so se odprle, ko je po porazu na predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2016 odstopil takratni šef stranke Zoran Milanović. Kasneje je bil sicer izvoljen za predsednika države.

Grbin je zmagal na strankarskih volitvah oktobra lani, v začetku leta pa je vrh stranke razpustil nekaj podružnic, vključno z zagrebško. Za največjo podružnico SDP je trdil, da je bila večinoma tesno povezana s pokojnim zagrebškim županom Milanom Bandićem, proti kateremu je potekalo več pravosodnih postopkov za korupcijo.

Grbin medtem ni uspel prevzeti vajeti poslanske skupine SDP. Vrstili so se znotrajstrankarski spopadi, ki niso bili povezani s političnim programom in idejami, temveč z egom posameznih akterjev in osebnimi interesi posameznikov, kar je vplivalo tudi na priljubljenost stranke med volivci.

SDP je zdrsnila na tretje mesto, potem ko jo je julija letos v javnomnenjskih raziskavah prehitela zeleno-levičarska platforma Zmoremo. Vladajoča stranka HDZ pa je v anketah konec septembra imela podporo 30 odstotkov vprašanih, kar je bilo več, kot je imata skupaj Zmoremo in SDP.

V SDP so prepričani, da bodo do naslednjih parlamentarnih volitvah, ki naj bi se na Hrvaškem zgodile čez nekaj manj kot tri leta, povrnili zaupanje volivcev in se s partnerji potegovali za oblikovanje nove hrvaške vlade. Večina hrvaških medijskih komentatorjev ocenjuje, da SDP nima tako svetle prihodnosti.