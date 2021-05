Hrvaška se bo pritožila na odločitev sodišča glede posvojitve otrok

Odločitev upravnega sodišča, da istospolni partnerji lahko sprožijo postopek za posvojitev otrok, so zagovorniki pravic LGBTIQ označili za velik trenutek po večletnih pravosodnih postopkih za pridobitev pravic do posvojitve otrok za istospolne partnerje. Med njimi sta tudi Mladen Kožić in Ivo Šegota, ki sta si za pridobitev te pravice prizadevala pet let. Po tem, ko sta lani dobila pravico do rejništva in začela skrbeti za dva otroka, je upravno sodišče konec aprila odločilo, da kot partnerja ne smeta biti diskriminirana tudi v postopku ocene za posvojitev otrok. Kot so navedli, v zavrnitvi njune zahteve ni bilo obrazložitve, zakaj dodelitev posvojitve Šegoti in Kožiću ni v interesu otrok.