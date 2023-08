Hrvaška se pripravlja na vodni val iz Slovenije, Sava že prestopa bregove

Neurje je že v petek prizadelo mesto Čabran, blizu mejnega prehoda Babno Polje. Zaradi obilnih padavin se je razlila reka Čabranka, ki pa je zaradi nanosov vejevja skoraj podrla jez v središču mesta. Več gospodinjstev je utrpelo škodo, zaradi plazov je bila nekaj časa zaprta tudi cesta Plešče-Čabar.

Hrvaška uprava za civilno zaščito je v petek sporočila, da so zaradi pričakovanega poplavnega vala in močnega deževja aktivirali obvodni kanal Sava-Odra. Ponekod pa se je Sava že razlila. Bližnje prebivalce so posvarili, naj bodo previdni na poplavnih območjih in naj se ne odpravijo na pot, če jim ni treba.

Po izlivanju Save na območju zagrebške okolice so pripadniki civilne zaščite rešili več živali na poplavljenjem območju.