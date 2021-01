Hrvate prestrašil nov, močnejši sunek

Tla na Hrvaškem se še vedno tresejo. Popotresni sunki se vrstijo iz ure v uro, nazadnje so se tla stresla nekaj minut pred 8. uro zjutraj, poroča EMSC (Evropsko-sredozemski seizmološki center). Seizmografi hrvaške seizmološke službe so namreč ob 7.49 zaznali močan potres z epicentrom v bližini Petrinje. Potres je bil magnitude 4,2, tresenje tal pa so čutili tudi v osrednjem delu države. Močnejši potres so zaznali tudi v zgodnjih jutranjih urah, nekaj čez 4. uro zjutraj, in sicer z magnitudo 3,5.

V zadnjih 75 urah so tako izmerili že več kot 90 popotresnih sunkov, tla pa še naprej ostajajo nemirna. Nekateri potresni sunki so tudi močnejši in posledično lahko povzročijo še dodatno škodo. Spomnimo namreč, da je v torek, 29. decembra lani, močan potres popolnoma uničil središče Petrinje, zahteval pa je tudi smrtne žrtve.

Petrinjo je močan potres prizadel tudi 8. oktobra 1909. Takrat je lokalni časnik zapisal, da je šlo za potres, kot ga prebivalci ne pomnijo. Potres je trajal le pet do deset sekund, a nepoškodovanih je ostalo le malo hiš. Podobnosti z dece4mbrskim potresom so osupljive. Velika škoda, ljudje v strahu, prihod vladne komisije, sanacija stavb, prošnje za pomoč. Razlika je le v tem, da takrat ni bilo človeških žrtev. V Občini Petrinja je takrat živelo 30.273 prebivalcev, od tega 5.486 v mestu Petrinja, potres pa je bil po nekaterih ocenah nekoliko blažji od tistega, ki je območje prizadel decembra lani. Po nekaterih ocenah je bila moč med 5,8 in 6, toda tako kot zdaj sta Petrinjo in to območje eden za drugim prizadela dva potresa.