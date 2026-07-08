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Britanskim turistom zaračunala 500 evrov in jih zaklenila v vozilo

Zadar, 08. 07. 2026 20.05 pred 10 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Taksiji

Zadarska policija je prijela taksistko, ki je britanskim turistom za 20-kilometrsko vožnjo zaračunala 500 evrov, ko so zavrnili plačilo nerazumno visokega zneska, pa jih je zaklenila v vozilo.

53-letna britanska državljanka je 5. julija poklicala policijo, potem ko je doživela neprijetno izkušnjo. Z dvema družinskima članoma se je 4. julija v večernih urah s taksijem peljala iz Zadra v Privlako. Ob prihodu na cilj je taksistka za 20-kilometrsko vožnjo zahtevala 500 evrov, kar je Britanka zavrnila. Povedala ji je, da je za enako relacijo istega dne plačala bistveno manj.

41-letna taksistka je nato turiste zaklenila v avtomobil in nadaljevala z vožnjo, zaradi česar se je britanska turistka bala za svojo varnost in varnost svojih družinskih članov. Pod pritiskom je nato s kartico plačala zahtevani znesek, nakar jih je taksistka izpustila iz vozila in odpeljala naprej, v svojem poročilu navaja zadarska policijska uprava.

Policisti so po prejeti prijavi sprožili preiskavo in prijeli 41-letno hrvaško državljanko. Zoper osumljenko so vložili kazensko ovadbo zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja.

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KOMENTARJI2

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Slash
08. 07. 2026 20.15
Bravo Hrvati ! Tako se dela s turisti !
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+1
1 0
M_teoretik
08. 07. 2026 20.11
Za tole dejanje, bi lahko taxistko obtožili za ugrabitev!?
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0 0
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