Britanskim turistom zaračunala 500 evrov in jih zaklenila v vozilo

53-letna britanska državljanka je 5. julija poklicala policijo, potem ko je doživela neprijetno izkušnjo. Z dvema družinskima članoma se je 4. julija v večernih urah s taksijem peljala iz Zadra v Privlako. Ob prihodu na cilj je taksistka za 20-kilometrsko vožnjo zahtevala 500 evrov, kar je Britanka zavrnila. Povedala ji je, da je za enako relacijo istega dne plačala bistveno manj.

41-letna taksistka je nato turiste zaklenila v avtomobil in nadaljevala z vožnjo, zaradi česar se je britanska turistka bala za svojo varnost in varnost svojih družinskih članov. Pod pritiskom je nato s kartico plačala zahtevani znesek, nakar jih je taksistka izpustila iz vozila in odpeljala naprej, v svojem poročilu navaja zadarska policijska uprava.

Policisti so po prejeti prijavi sprožili preiskavo in prijeli 41-letno hrvaško državljanko. Zoper osumljenko so vložili kazensko ovadbo zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja.