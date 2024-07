Hrvaška tri vidne črnogorske politike razglasila za nezaželene osebe

Predsednik črnogorskega parlamenta Andrija Mandić, podpredsednik vlade Aleksa Bečić in Milan Knežević so vsi voditelji strank v nedavno preoblikovani vladi.

Zagreb je sporočil, da je trojica nezaželena zaradi "krhanja dobrososedskih odnosov" in "zlorabe Republike Hrvaške v notranjepolitične namene", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V uradnem pojasnilu je zunanje ministrstvo navedlo, da je večina črnogorskih poslancev potegnila poteze, ki da bi se lahko na negativni način odrazile na bilateralnih odnosih in poti Črne gore v EU.

Grlić Radman je kasneje dejal, da je trojica politikov "vodila do poslabšanja odnosov" med državama, pri tem pa posredno navedel nedavno sprejetje resolucije o Jasenovcu, ki so jo podprli poslanci strank omenjenih voditeljev. Sploh Nova srbska demokracija (NSD), ki jo vodi Mandić, in Demokratska ljudska stranka (DNP), ki jo vodi Knežević, veljata za Beogradu in Moskvi naklonjeni stranki.