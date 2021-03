Hrvaška uspešno končala postopek schengenske evalvacije

V preteklih dveh tednih so potekala dvostranska srečanja s štirimi državami članicami, ki so imele nekaj zadržkov glede tega, ali Republika Hrvaška res izpolnjuje vse pogoje za članstvo v schengenskem območju."Podpredsednik vlade in notranji minister Davor Božinović se je 2. marca sestal z vsemi veleposlaniki držav članic EU na Hrvaškem in jih obvestil o vseh ukrepih, ki jih je sprejela Hrvaška. Ministri so poročilo, ki sta ga podala portugalsko predsedstvo EU in komisar Johansson sprejeli brez razprave in s tem potrdili zaključek procesa ocenjevanja schengenskega sporazuma za Hrvaško," so zapisali v sporočilu za javnost.

Hrvaško je na poti za vstop v območje evra in schengna danes po pogovoru s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem podprla tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Evropska komisija je oktobra 2019 ocenila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen in si s tem prislužila očitke, da je njena odločitev politična. Po neuradnih informacijah sedaj več članic, med njimi Nizozemska in Francija, izpostavlja pomisleke glede nadzora na meji in obravnave migrantov.