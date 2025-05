Hrvaška napoveduje brezplačen dvig na bankomatih, brezplačno vodenje računa ...

Vlada je predlog zakona o primerljivosti nadomestil, prenosu plačilnih računov in dostopu do osnovnega računa, za katerega pričakuje, da bo državljanom olajšal dostop do osnovnih bančnih storitev brez dodatnih stroškov, sprejela v četrtek.

Cilj zakona je po besedah premierja Andreja Plenkovića omogočiti državljanom, zlasti upokojencem in ranljivim skupinam, dostop do osnovnih finančnih storitev brez plačila nadomestil, če prejemajo plačo ali pokojnino oz. imajo druge redne prilive na ta račun.

Brezplačne storitve bodo, če bo zakon sprejet v predlagani obliki, vključevale odprtje, vodenje in zaprtje računa, uporabo spletnega ali mobilnega bančništva, polog in dvig gotovine na okencih in bankomatih, prejemanje nakazil v evrih iz Hrvaške ali tujine, izdajo in uporabo debetne kartice ter plačevanje z njo v trgovinah.