Hrvaška uvaja dodaten davek na dobičke podjetij

Obdavčena bodo le podjetja, ki bodo letos ustvarila več kot za petino višji dobiček kot v poprečju zadnjih štirih let. Obdavčen bo znesek nad to 20-odstotno mejo, in sicer po 33-odstotni davčni stopnji. Uvedli naj bi ga le za letošnje leto.

Predsednik vlade Andrej Plenković je novi davek označil za neke vrste solidarnostni prispevek za bolj pravično porazdelitev bremen krize, ki je prizadela vse. Dokončno bo o uvedbi davka odločil sabor, kjer pa ima vlada zadostno večino.

Tudi Primorac je poudaril, da gre za prerazporeditev dobičkov davčnih zavezancev in da cilj ni kaznovanje podjetij. "Obdavčeni bodo največji davčni zavezanci, ki so kljub težavnim okoliščinam dosegli občutno rast dobička," je dejal.