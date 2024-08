Hrvaška uvaja nepremičninski davek: na udaru kratkoročni najem

Kot poroča portal Net.hr, bodo do plačila nepremičninskega davka upravičeni tisti, ki živijo v nepremičnini ali pa jo dolgoročno oddajajo v najem, in sicer za najmanj 10 mesecev. Po neuradnih informacijah naj bi davek znašal do največ 10 evrov na kvadratni meter. Lastnik hiše, velike 100 kvadratnih metrov, bi tako v kraju z najvišjo stopnjo plačal 1000 evrov na leto.

Kot je dejal Marko Primorac, želijo na ministrstvu poskrbeti za izenačitev obravnave dolgoročnih in kratkoročnih najemov, davek za počitniška stanovanja pa se bo preoblikoval v nepremičninski davek. Za razliko od davka na počitniška stanovanja, ki je bil do zdaj neobvezen, bo nova ureditev obvezna. "Jasno sporočamo, kako pomembno je delati na pravičnosti davčnega sistema. V tem kontekstu smo naredili več korakov," je dodal.