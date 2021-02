Hrvaška uveljavila izključno gospodarsko cono v Jadranu

Hrvaška je uveljavila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranskem morju, ki jo je 5. januarja razglasil hrvaški parlament. S cono bo Hrvaška dobila pravice gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra.

Hrvaška je načrtovala, da bo svojo izključno gospodarsko cono uveljavila s 1. februarjem, a se prvotni načrt ni uresničil zaradi nesklepčnosti sabora med prvim poskusom glasovanja o coni konec januarja. Medtem so morali sprejeti tudi novi amandma hrvaške vlade, s katerim so določili, da bodo cono uveljavili osem dni po objavi odločitve sabora o razglasitvi cone v uradnem listu. V saboru so potem cono dokončno razglasili 5. januarja, odločitev pa še isti dan objavili tudi v uradnem listu. Cona se nahaja med zunanjo mejo hrvaškega teritorialnega morja v smeri odprtega morja. V skladu z mednarodnim pravom bi lahko segala do 200 navtičnih milj od obale, a ker je Jadransko morje ožje, bo morala Hrvaška doseči še dogovor o razmejitvi z Italijo.

icon-expand Hrvaška je načrtovala, da bo svojo izključno gospodarsko cono uveljavila s 1. februarjem, a se prvotni načrt ni uresničil. FOTO: Shutterstock

Ta je sicer lani napovedala, da bosta s Hrvaško skupaj razglasili izključni gospodarski coni, a v Rimu zaenkrat še niso zaključili postopkov. Po načrtih Zagreba naj bi sicer razmejitev con dosegli kasneje v pogajanjih, do tedaj pa bo meja hrvaške gospodarske cone sledila mejni črti epikontinentalnih pasov obeh držav. Hrvaška se je v odločitvi o razglasitvi cone obvezala tudi k sodelovanju"z vsemi jadranskimi in sredozemskimi državami pri usklajeni zaščiti in ohranjanju naravnih bogastev morja in morskega okolja Jadrana in celotnega Sredozemlja".

S postopkom razglasitve svojih con sta Rim in Zagreb lani seznanila tudi Slovenijo, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima. Marca nov sestanek ministrov Hrvaške, Italije, Slovenije Slovenija je potem sodelovala na dveh tristranskih srečanjih na ministrski in strokovni ravni. Ti srečanji sta bili namenjeni predvsem obravnavi možnosti sodelovanja pri zaščiti Jadrana. Načrtovano je še eno srečanje na strokovni ravni, potem pa predvidoma marca tudi nov sestanek zunanjih ministrov Hrvaške, Italije in Slovenije. Slovenska stran je na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranu izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu.