Hrvaška v boj proti pijanim turistom: nič več hladnega piva v trgovinah

Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo se je spreminjanja zakona lotilo po še enem poletju, ki so ga zaznamovali tudi prizori divjanja povečini mladih obiskovalcev po turističnih krajih, kot je Split, poroča Net.hr. Mladi v trgovini kupujejo alkoholne pijače, se na ulicah napijejo in pijani kršijo javni red in mir.

Z novim zakonom naj bi močno omejili prodajo alkohola v trgovinah, a je trenutno še v fazi usklajevanja. "Zavedamo se velikega zanimanja javnosti za prihajajoče spremembe zakona o trgovini, vendar je treba poudariti, da so vse informacije, ki so trenutno dostopne v javnosti, izključno predlogi in predmet strokovnih razprav. Po zaključku priprave osnutka bo predlog zakona poslan v javno obravnavo, da bo imela zainteresirana javnost možnost predstaviti svoje predloge in pripombe," so sporočili s hrvaškega ministrstva za gospodarstvo.

Kljub temu so nekateri predlogi, o katerih razpravljajo, že pricurljali v javnost. Med drugim naj bi razmišljali o omejitvi prodaje ohlajenih pijač v trgovinah, kioskih in na bencinskih črpalkah v turističnih conah. Druga možnost je omejitev prodaje v večernih in nočnih urah, kakršno poznamo tudi v Sloveniji.

Ministrstvo ob tem razmišlja, da bi lokalnim oblastem dovolili, da same odločajo, kje in kdaj bo prodaja omejena.

Pobudnik za spremembo zakona je Split, ki se sooča tudi z največjimi težavami z mladimi razgrajači. V središču mesta je vrsta prodajaln, specializiranih za prodajo alkoholnih pijač.

"Težave so bile vidne že vse poletje. To želimo rešiti s spremembami zakona," je dejal splitski župan Tomislav Šuta. "To bo dobro tudi za gostince, kar zadeva male trgovce, pa ni nikomur cilj, da bi jim preprečil delo. Cilj je zaščititi državljane."

Medtem ko je bilo združenje hrvaških delodajalcev zadržano, je iz vrst trgovcev slišati opozorila, da bodo omejitve še dodatno zdesetkale male trgovine.

"Upam si trditi, da prodaja piva v majhnih trgovinah v segmentu pijač predstavlja od 30 do 40 odstotkov. Zdaj, če jim rečete, omejili bomo prodajo hladnih pijač, ste jim ta del prodaje vzeli, ampak ko jim od prodaje vzamete hladne pijače, ste jim vzeli tudi stranko," meni Zoran Paleka, predsednik Združenja trgovcev Zadarske županije. Prepričan je, da bodo spremembe koristile gostincem, pa tudi velikim trgovskim verigam, kamor bodo stranke hodile po večje zaloge, medtem ko bodo male trgovine vse pogosteje zapirale svoja vrata.