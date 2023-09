Hrvaška v občutno znižanje cen, Slovenija o tem ne razmišlja

Še včeraj so bile nižje cene le želja številnih Hrvatov, danes realnost. Pa so se jim zdaj uresničile. Olje, mleko, sladkor, pa denimo lonček jogurta, špageti, sir, riž, pa meso, krompir, korenje, fižol, limone, jabolka in tudi čokolada ... to so le nekateri izdelki, ki jih bodo Hrvatje zdaj kupovali po nižji ceni in konkretno prihranili.

Kot je ob napovedi dejal premier Andrej Plenkovič, bo znižanje od 23- do 57-odstotno. Prihranek v evrih pa 23,49 evra. "Mislim, da bodo prebivalci in gospodarstvo zadovoljni," je tudi povedal. Temu so že prikimali trgovci.

Da pa bi nov ukrep na prvi pogled lahko pomenil kaos, pa ocenjuje naš ekonomist Aleš Kuhar. Lahko se zmanjša ponudba, saj bodo podjetja prekinila dobavo, trgovci pa izdelke umikali s polic. "Skratka, bo en cenovni kaos."