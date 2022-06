Hrvaška v oddajo trgovin na 11 atraktivnih lokacijah. Kakšne so cene?

Natančneje, v Zagrebu v najem ponujajo 19 prostorov. Štirje so na voljo v nični coni - dva na ulici Ilica, na hišni številki 37, dva pa na Jurišićevi ulici številka 3. Cena pa med dobrih 14 (108 kun) in 9,6 evra (75 kun) na kvadratni meter.

Zagreb, Bjelovar, Petrinja, Slavonija, Osijek, Beli Manastir. Pa Reka, Kastav, Cres, Zadar, Split in Dubrovnik. To so kraji, v katerih Hrvaška v najem oddaja kar 32 poslovnih prostorov, piše Jutarnji list. Gre za izjemno atraktivne lokacije v središčih mest in mestnih četrti, ki se oddajajo za desetletni najem, sporočajo v Državnih nepremičninah Hrvaške (DNH).

Poleg Zagreba so poslovni prostori v nulti coni mesta na voljo tudi v Splitu in Dubrovniku. Začetna najemnina dvoriščnega poslovnega prostora manj kot 100 metrov od splitske Rive na Marulićevi 6 znaša okoli 16,6 evra (125 kun) na kvadratni meter, začetna najemnina uličnega poslovnega prostora v središču Dubrovnika na križišču Široke in Od Puče pa kar 130 evrov (980 kun) na kvadratni meter.

V drugi najemni coni v Zagrebu na dveh mestnih trgih s pogledom na zelene oaze soseske ponujajo poslovne prostore v velikosti okoli 30 kvadratnih metrov in z začetno najemnino okoli 8,6 evra (65 kun) na kvadratni meter. Slednja se nahajajo v bližini glavne postaje na Trgu kralja Tomislava in na trgu Otokarja Keršovanija.

Po pogojih, objavljenih v Javnem povabilu, je ogled in ogled prostorov mogoč med 24. junijem in 1. julijem 2022, v ogledu pa se oddajajo v najem. Razpis bo odprt do 8. julija 2022 do 12. ure, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nato pa bo sledilo njihovo javno odpiranje, ki bo isti dan ob 13.30 uri na Ministrstvu za prostorsko urejanje, gradbeništvo in Državno premoženje, Ulica Republike Avstrije 14, Zagreb.