Hrvaška v polni pripravljenosti. Odpira se Pelješki most

Hrvatje so dočakali težko pričakovani dan. Pelješki most namreč uradno odpira svoje vozne pasove. Slavnostna otvoritev bo potekala cel dan, spremljali jo bodo številni glasbeni in folklorni nastopi, tekaška prireditev, kulturno-umetniški nastopi, vse skupaj pa bo popestril ognjemet. Čez most bo zapeljal tudi električni športni avtomobil Rimac Nevera. Promet bo po mostu, ki povezuje najjužnejši del države s preostankom Hrvaške, uradno stekel po osrednji slovesnosti.

Osrednje slovesnosti, ki se bo pričela ob 20.15 uri, se bodo udeležili tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović in predsednik vlade Andrej Plenković ter podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica. Čeprav se uradno odpira šele zvečer, so se hrvaški gasilci že zapeljali čez Pelješki most.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po nekaterih ocenah naj bi se slavnostne otvoritve skupaj udeležilo okoli 40 tisoč ljudi, poroča Dnevnik.hr. V Komarni in Brijesti so tako že od ponedeljka postavljeni odri in šotori, v okoliških krajih pa so pripravljeni festivali. Na otvoritveni slovesnosti, ki jo režira Krešimir Dolenčić, sodeluje več sto ljudi. "Veliko stvari se naredi v zadnjem dnevu, funkcionirati moramo kot vojska, iz sekunde v sekundo," je o stanju na prizorišču povedal Dolenčić. 'Kdor ni od tu, tega ne more razumeti' V ponedeljek je potekala tudi generalka pred slavnostno otvoritvijo Pelješkega mostu. Po mostu je zapeljal avtomobil Rimac Nevera, najzmogljivejši električni avtomobil na svetu. Vožnja Rimčeve Nevere bo zaključila današnjo celodnevno slovesnost, poročajo hrvaški mediji. Na drugi strani mostu mu bo iz naselja Brijesta nasproti pripeljal avto, ki ga bo peljal trikratni evropski prvak v gorskih dirkah Niko Pulić. Njuni vožnji bo spremljal tudi ognjemet, zagorele pa bodo še bakle na barkah pod mostom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Otvoritev mostu bo tako res slavnostna, režiser dogodka pa je vsebinsko bogatost dogajanja pojasnil z besedami, da je za Hrvaško otvoritev mostu velik dogodek in mora biti temu primerna tudi slovesnost. "Za Hrvaško je otvoritev mostu nekaj res velikega in izjemnega. Kdor ni od tu, tega ne more razumeti," je dodal Dolenčić. Občanom bo most prinesel prometno razbremenitev in večjo povezanost, ki se bo poznala tako v turizmu kot v vsakdanjem življenju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zdaj se bodo dijaki lahko vozili v srednjo šolo in se po končanem pouku vračali domov, ne bo jim več treba stanovati v dijaških domovih," pravi domačinka Marija Lazić. Most je projektiral slovenski inženir Gradnjo mostu so pričeli leta 2017, končali pa so jo januarja letos. Most med mestom Komarna na kopenski strani in naseljem Brijesta na polotoku je dolg 2404 metre, celoten projekt gradnje mostu in vpadnic s kopenske in pelješke strani je ocenjen na nekaj več kot 550 milijonov evrov, od česar je 357 milijonov evrov evropskih sredstev, poroča STA.