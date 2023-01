Hrvaška v popis cen, načrtujejo bele in črne liste trgovcev

Vseh deset trgovskih verig, ki so dobile poziv ministrstva, skupaj predstavlja 83 odstotkov maloprodajne trgovine na Hrvaškem.

Konzum in KTC sta v posredovanje seznama cen privolila že v petek. Osem drugih največjih trgovcev, Lidl, Kaufland, Plodine, Spar, Tommy, Studenac, NTL in Mlin, pa je po pisanju Večernjega lista pri uresničitvi vladnega mehanizma za spremljanje cen pripravljeno sodelovati, ko bo ministrstvo mehanizem podrobno uskladilo s trgovci in ga javno objavilo, so v imenu osmerice sporočili iz hrvaškega združenja delodajalcev (HUP).

V pismu, ki ga je podpisal vodja združenja trgovin pri HUP Martin Evačić, so trgovci zapisali, da so bili neutemeljeno obtoženi za nepravilnosti, manipulacije in goljufanje potrošnikov v procesu pretvorbe cen iz kun v evre. To naj bi po njihovem mnenju dokazovali tudi rezultati 170 inšpekcijskih nadzorov v poslovalnicah trgovskih verig, kjer so inšpektorji odkrili le manjše število primerov povišanja cen.

Posebni svetovalec ministra za gospodarstvo Jurica Lovrinčević je ocenil, da je iz odgovora HUP jasno, da osmerica trgovcev ne želi biti na beli listi. "Sami izbirajo, bela ali črna. Če ne želijo biti na beli, potem bodo na črni," je sporočil po pisanju Večernjega lista.

Po besedah Lovrinčevića je očitno, da trgovci želijo še naprej skrivati podatke in netransparentno dvigovati cene, delo ministrstva pa je, da izpostavlja najboljše trgovske prakse. "Zato smo tudi zahtevali vse izdelke, ki so v posamezni skupini. Trgovci bi želeli dati sam enega ali dva izdelka v vsaki kategoriji, drugim pa bi še naprej dvigali cene. Mi pa želimo, da javnost vidi cene vseh ščetk za zobe, vseh zobnih past, in da če dvignejo ceno, da se vidi, kateri znamki in zaradi česa," je poudaril.

Lovrinčević je napovedal, da bodo s Konzumom in KTC nadaljevali pripravo bele liste, vrata za vse druge trgovce pa puščajo odprta. Dodal je, da bo ministrstvo samo popisovalo cene trgovcev, ki se niso odzvali na njihov poziv, ter opozarjalo na povišane cene. "Preseneča me, da si nekateri dopuščajo, da pridejo na črno listo. To ni pametno in državljani jih bodo za to kaznovali," je še dejal.

Sezname cen, prek katerih bodo državljani lahko primerjali ponudbo med posameznimi trgovci, namerava ministrstvo posodabljati vsaka dva tedna. Objavili jih bodo na posebni spletni strani, piše hrvaški časnik Poslovni dnevnik.

Ministrstvo za gospodarstvo bo metodologijo za zbiranje podatkov po pisanju časnika pripravilo ta teden, hitro pa naj bi začela delovati tudi spletna stran za primerjavo cen. Črne liste bodo po drugi strani namenjene primerom podražitev in opozarjanju na vse slabe trgovske prakse.