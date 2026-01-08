Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

V Zagrebu so zjutraj izmerili -12 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo na severu države, kjer so v medžimurski županiji izmerili do -18 stopinj Celzija, na območju Varaždina pa -16. Drugod po državi so se temperature gibale okoli -10 stopinj Celzija. Kot poroča Net.hr so v Štrigovi izmerili celo -19 stopinj Celzija.

Mraz na Hrvaškem FOTO: Bobo Pixsell

Mraz po napovedih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) ne bo popustil niti čez dan. Temperature v notranjosti države se bodo gibale med -5 in 0 stopinjami Celzija, na Jadranu pa med 3 in 8. DHMZ je zaradi snega in poledice ter izjemno nizkih temperatur izdal več opozoril. Za zagrebško in karlovško regijo velja oranžno opozorilo, za druga območja pa rumeno - v notranjosti države zaradi mraza, na obali pa zaradi močnega vetra. Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, obstaja pa tudi nevarnost poledice. Na več odsekih v Liki, Gorskem kotarju, severozahodni Hrvaški in Slavoniji veljajo prepovedi prometa za tovorna vozila s prikolicami, vlačilce s polprikolicami ter vozila brez zimske opreme. Na posameznih odsekih je promet upočasnjen zaradi vozil zimske službe, ki odstranjujejo sneg in posipajo ceste, so danes obvestili iz hrvaškega avtokluba (Hak).

Vremenska opozorila tudi v BiH

Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH. Jutranja temperatura je znašala od -11 do -4, na severozahodu države do -14. Dnevne temperature se bodo po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH gibale med -6 do 0 stopinjami, medtem ko bodo na jugu države ostale nad lediščem.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Sneg v BiH Bobo Pixsell

Sneg v BiH Bobo Pixsell

Sneg v BiH Bobo Pixsell

Sneg v BiH Bobo Pixsell





