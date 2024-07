Hrvaška v rdečem: temperature vse do 38 stopinj, izdali opozorilo

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes in petek izdal rdeče vremensko opozorilo, ki velja za vse regije v državi. Opozoril je na nevarnost vročine za zdravje, posebno pri otrocih in starejših, pa tudi na možne okvare na infrastrukturi.

V Dubrovniku in Senju so ob 5. uri zjutraj izmerili 28 stopinj Celzija, potem ko se temperatura velik del noči ni spustila pod 30 stopinj. Le stopinjo hladneje je bilo zjutraj v Splitu, medtem ko so vremenoslovci na Reki izmerili 26 stopinj. Čez dan bo temperatura zraka po napovedih ponekod dosegla 38 stopinj Celzija, vročina pa bo vztrajala tudi ponoči.

Pristojne službe so pozvale prebivalce, naj med 10. in 17. uro ne zahajajo na prosto in naj pijejo dovolj tekočine, starše pa, naj otrok ne puščajo samih v vozilih. Da so ta opozorila nujna, dokazujeta dva torkova primera. Makarski gasilci so po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT izvlekli otroka iz zaklenjenega vozila okoli 17. ure, njihovi kolegi iz Kaštel Lukšića nedaleč od Splita pa so na enak način morali posredovati le malo pozneje.

V Bosni in Hercegovini je še vedno najbolj vroče na jugu države, kjer bodo temperature po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH danes dosegle tudi 41 stopinj Celzija.

Podobno je v Srbiji in Črni gori, kjer se spopadajo s tropsko vročino, ki dosega tudi do 40 stopinj Celzija. Hidrometeorološka zavoda obeh držav napovedujeta, da bo vročinski val vztrajal do konca tedna.