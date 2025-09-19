Svetli način
Tujina

Hrvaška vlada napovedala nov val podražitev

Zagreb, 19. 09. 2025 19.12 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Tisa Stergel
9

Že tako je drago, pa še dražje bo. Hrvaška vlada je namreč napovedala nov val podražitev. Najprej elektrika in plin, potem pride na vrsto še vse ostalo, višjo inflacijo črnogledo napovedujejo sindikati. Vlada, ki namerava s postopnim nižanjem energetskih subvencij doseči prehod na tržne cene, pa se z njimi ne strinja.

hrvaška inflacija
KOMENTARJI (9)

SDS_je_poden
20. 09. 2025 12.19
+0
Joj, kako pa to, a ne draži samo Golob? Desnule kaj je sedaj to?
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 09.37
+1
naj še plenki vzdigne pdv na 26 %!
ODGOVORI
2 1
zaza_rege
19. 09. 2025 21.00
+0
Plin, elektrika gor par evrov v Hrvatiji pa stokanje. Dejte še pri nas pokazat kaj vse se je podražilo. SLOVENEC živi precej revno in šparovno. Kdaj v članku tud lahko primerjavo cen, da vidimo a gre SLO v pravo smer
ODGOVORI
2 2
Veščec
19. 09. 2025 20.32
-2
Kok zdej to!učerej pocenitve,danes pa cene spet gor.a se jim spet sezona odpira,al kaj.butalci tuđmanovi
ODGOVORI
2 4
Pacient2
19. 09. 2025 19.41
-5
Vi kar lažite oni napredujejo s svetlobno hitrostjo
ODGOVORI
2 7
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
20. 09. 2025 12.00
+1
Točno tako.Hitijo po nakupih ćez mejo v slovenijo.Za vse so krivi rusi.
ODGOVORI
2 1
devote
19. 09. 2025 19.16
-2
ti hlapec plenkovicarski, to delas TI svoji drzavi , ker sibres hrbtenice kot nas golobar. evo, srb bo imel pa svoj plin in nafto iz rusije, niso mogli izvest prevrata niti po 1 letu in placanim demonstracijam.
ODGOVORI
3 5
anatomija
20. 09. 2025 08.38
+3
Poglej malo cene in boš videl , da je kljub podražitvam ceneje na Hrvaškem kot v Srbiji . Po preskušanih pa je kvaliteta bencina in dizla na Hrvaškem veliko boljša . Z 5 litri goriva je s tistim bencinom ki je kupljen na Hrvaškem naredil 12 km več . Z nafto je podobna slika. Gorivo kupljeno v Srbiji hitreje hlapi in veliko bolj smrdi
ODGOVORI
3 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
20. 09. 2025 11.58
Ja točno tako.Ruska nafta je edina ki hlapi.Nobena druga ne.
ODGOVORI
0 0
