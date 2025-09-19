Hrvaška vlada napovedala nov val podražitev

Že tako je drago, pa še dražje bo. Hrvaška vlada je namreč napovedala nov val podražitev. Najprej elektrika in plin, potem pride na vrsto še vse ostalo, višjo inflacijo črnogledo napovedujejo sindikati. Vlada, ki namerava s postopnim nižanjem energetskih subvencij doseči prehod na tržne cene, pa se z njimi ne strinja.