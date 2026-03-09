Hrvaška vlada omejila cene bencina in dizla, Srbija prepovedala izvoz nafte

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes izpostavil, da bo vlada določala osnovo za izračun cen goriv po dvotedenskem obračunskem obdobju. V določeni meri bo omejila marže naftnih trgovcev, znižala pa bo tudi trošarino za dizelsko gorivo, je pojasnil. Cena 95-oktanskega bencina, ki danes v povprečju stane 1,46 evra za liter, se bo v torek na Hrvaškem tako po odločitvi vlade v Zagrebu zvišala za štiri cente na 1,50 evra za liter. Dizel, ki danes v povprečju stane 1,48 evra za liter, pa se bo podražil za sedem centov na 1,55 evra. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za devet centov in bo znašala 0,89 evra za liter. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade od torka znašala 1,55 evra za liter, dizla 1,72 evra za liter, modrega dizla pa 1,06 evra za liter. Za bencin z višjim oktanskim številom in premium goriva trgovci cene lahko še naprej oblikujejo prosto.

Hrvaška vlada bo v določeni meri omejila marže naftnih trgovcev, znižala pa bo tudi trošarino za dizelsko gorivo. FOTO: AP

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih do lanskega julija tri leta določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov, ukrepe pa so prilagajali glede na gibanja na svetovnem trgu nafte. Od julija do danes pa so podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene lahko oblikovala prosto.

Srbija prepovedala izvoz nafte

Srbska vlada je medtem danes na izredni seji sprejela odločitev o prepovedi izvoza nafte in vseh pogonskih goriv. "Prepoved se nanaša na izvoz dizla, bencina in surove nafte z vsemi vrstami transporta do 19. marca, nato bomo sprejeli nadaljnje odločitve," je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta povedala srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović. Namen prepovedi je po njenih besedah zaščita domačega trga pred pomanjkanjem in rastjo cen zaradi globalnih motenj na svetovnem trgu. Poudarila je tudi, da so v Srbiji naftni derivati trenutno cenejši od njihove dejanske tržne cene na borzah.

V Črni gori opozorila pred pomanjkanjem goriva