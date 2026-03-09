Naslovnica
Tujina

Hrvaška vlada omejila cene bencina in dizla, Srbija prepovedala izvoz nafte

Zagreb/Beograd, 09. 03. 2026 13.20 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
U.Z. STA
Bencin na hrvaškem

Hrvaška vlada je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih znova začela omejevati cene pogonskih goriv. Ta se bodo v torek kljub temu močno podražila, a bistveno manj, kot bi se brez vladnih ukrepov. Srbska vlada je začasno prepovedala izvoz nafte in pogonskih goriv, v Črni gori se krepijo opozorila pred morebitnim pomanjkanjem bencina in dizla, v BiH pa pred podražitvami.

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes izpostavil, da bo vlada določala osnovo za izračun cen goriv po dvotedenskem obračunskem obdobju. V določeni meri bo omejila marže naftnih trgovcev, znižala pa bo tudi trošarino za dizelsko gorivo, je pojasnil.

Cena 95-oktanskega bencina, ki danes v povprečju stane 1,46 evra za liter, se bo v torek na Hrvaškem tako po odločitvi vlade v Zagrebu zvišala za štiri cente na 1,50 evra za liter. Dizel, ki danes v povprečju stane 1,48 evra za liter, pa se bo podražil za sedem centov na 1,55 evra. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za devet centov in bo znašala 0,89 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade od torka znašala 1,55 evra za liter, dizla 1,72 evra za liter, modrega dizla pa 1,06 evra za liter.

Za bencin z višjim oktanskim številom in premium goriva trgovci cene lahko še naprej oblikujejo prosto.

Hrvaška vlada bo v določeni meri omejila marže naftnih trgovcev, znižala pa bo tudi trošarino za dizelsko gorivo.
FOTO: AP

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih do lanskega julija tri leta določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov, ukrepe pa so prilagajali glede na gibanja na svetovnem trgu nafte. Od julija do danes pa so podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene lahko oblikovala prosto.

Srbija prepovedala izvoz nafte

Srbska vlada je medtem danes na izredni seji sprejela odločitev o prepovedi izvoza nafte in vseh pogonskih goriv. 

"Prepoved se nanaša na izvoz dizla, bencina in surove nafte z vsemi vrstami transporta do 19. marca, nato bomo sprejeli nadaljnje odločitve," je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta povedala srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović.

Namen prepovedi je po njenih besedah zaščita domačega trga pred pomanjkanjem in rastjo cen zaradi globalnih motenj na svetovnem trgu. Poudarila je tudi, da so v Srbiji naftni derivati trenutno cenejši od njihove dejanske tržne cene na borzah.

Preberi še Gneča na črpalkah, minister pričakuje konkreten poseg v cene

V Črni gori opozorila pred pomanjkanjem goriva

Združenje naftnih podjetij v Črni gori (UNKCG) je medtem v nedeljo opozorilo vlado v Podgorici, da Črni gori v prihodnjih dneh grozi popolno pomanjkanje goriva na bencinskih servisih, zlasti dizla, če ne bo dovolila prostega oblikovanja cen na trgu.

Vzrok težav po njihovih navedbah ni le velik skok cen v kratkem času, temveč tudi pomanjkanje državnih rezerv in nizka fiksna marža za domače trgovce. Težave povzroča tudi veljavna državna uredba, po kateri se najvišje maloprodajne cene določajo vsakih 14 dni, kar po njihovem mnenju ne sledi dovolj hitro spremembam na mednarodnem trgu.

Po informacijah črnogorskega časnika Vijesti so največji dobavitelji partnerjem v Črni gori že v petek napovedali prekinitev dobave goriva, saj je dizel na mednarodnih borzah trenutno približno 40 centov na liter dražji od cene, po kateri se prodaja v Črni gori.

Premier Milojko Spajić je danes zatrdil, da je goriva v državi dovolj. Kot je pojasnil, Črna gora razpolaga s strateškimi rezervami naftnih derivatov, ki da skupaj s komercialnimi zalogami zagotavljajo stabilnost trga in normalno porabo za približno dva meseca.

V pričakovanju podražitev pogonskih goriv so tudi v Bosni in Hercegovini. Po poročanju javne radiotelevizije BHRT se bodo podražila za približno pet centov, kar bi pomenilo, da bi cena dizla lahko dosegla okoli 1,5 evra za liter.

gorivo hrvaška srbija črna gora

Lastniki zbežali, svoje ljubljenčke pa odvrgli na ulice Dubaja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
09. 03. 2026 13.35
Srbska vlada spet igra "naš trg najprej, vaši naj grejo k vragu"... Tipični srbski egoizem v času, ko vsi drugje plačujemo višje cene zaradi njihove ruske odvisnosti. "Mi cenejši, vi pa stradajte!" 😏
Odgovori
+1
1 0
