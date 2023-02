Hrvaška vlada prepoveduje delo ob nedeljah: delovnih bo le 16 nedelj v letu

Hrvaška vlada je danes v sabor poslala končni predlog zakona o trgovini, je povedal minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Davor Filipović. Kot je pojasnil, bi po zakonu bile trgovine ob nedeljah praviloma zaprte, trgovci pa bi si lahko izbrali 16 nedelj v letu, ko bi delali. Novi zakon bi začel veljati 1. julija.

"Imamo končni predlog zakona o trgovini, v sabor gre v drugo obravnavo. Verjamemo, da bo to prispevalo h kakovostnemu delovanju vseh. Želeli smo ga narediti vzdržnega in kakovostnega, posvetovali pa smo se z vsemi zainteresiranimi," je ob začetku današnje seje vlade povedal premier Andrej Plenković.

Kot je pojasnil minister Filipović, je delovni čas v trgovinah urejen tako, da so ob nedeljah in praznikih zaprte, končni predlog zakona pa predlaga, da bi bilo 16 nedelj v celem letu delovnih. Glede na prvo obravnavo zakona, so zdaj izločili izjeme: pekarne, to pa zato, ker so, kot je pojasnil, prisluhnili vsem razpravam, ki so potekale na odborih v hrvaškem saboru, pa tudi po posvetu z nekaterimi pravnimi strokovnjaki.