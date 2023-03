Hrvaška s prodajo obveznic državljanom zbrala 1,3 milijarde evrov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Na cesti sta se srečala prijatelja in eden reče:

"Slišal sem, da je umrla tvoja tašča! Kaj pa je imela?" "Nekaj nakita, televizijo in nekaj prihrankov ?" "Ne, ne, saj nisem tako mislil. Kaj ji je manjkalo?" "Dodatno zdravstveno zavarovanje, pokojnina ?" "Ne! Hotel sem samo vprašati, zakaj je umrla." "Ah, to te zanima! Poslal sem jo v klet, da prinese nekaj krompirja, da ga bom skuhal za kosilo. Šla je po stopnicah, padla in si zlomila vrat." "In kaj si naredil potem?" "Skuhal sem testenine."