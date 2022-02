Hrvaška vlada se od fiaska z novim evrokovancem ograjuje

"Razpis za izbor motiva je vse od začetka do konca vodila HNB, prek izbirne komisije (z zunanjimi člani) in stalne denarne komisije, ki sicer odloča o oblikovanju spominskih kovancev. Vsi sodelujoči so morali predložiti izjavo, s katero jamčijo, da so lastniki avtorskih pravic za umetniško idejo, s katero so se prijavili," je v izjavi za javnost po poročanju RTL sporočila hrvaška vlada.

Spomnimo. Hrvaška je prejšnji teden predstavila motive, ki bodo krasili evrske kovance. Veliko pozornosti je v javnosti vzbudil evrski kovanec, na katerem je podoba kune, avtor motiva pa je Stjepan Pranjković. Na družbenih omrežjih se je namreč razširila primerjava kune z evrskega kovanca in fotografije te živali, ki je dostopna na spletu. Uporabniki so v komentarjih opozorili na podobnost. Oglasil se je še avtor fotografije na spletu, Iain H. Leach, ki dela tudi za revijo National Geographic.