Hrvaška vlada sprostila cene goriv

Po Plenkovićevi oceni je vlada v luči rasti cen energentov pred mesecem in pol reagirala pravočasno, z omejitvijo cen pa so preprečili prevelik šok pa potrošnike in gospodarstvo.

"Ocenjujem, da je bila ta začasna uredba odlična poteza. Nekaj držav je sledilo našemu zgledu. Glede na načela prostega trga in spremenjene okoliščine uredbo odpravljamo," je dejal hrvaški premier, ki se mu zdi pomembno, "da se državljani zavedajo, da vlada lahko znova poseže po takšnem mehanizmu".

Glede na to, da je od sprejema uredbe in njenih dopolnitev na svetovnem trgu prišlo do padca nafte in naftnih derivatov, je treba njeno veljavnost odpraviti, da bi lahko trgovci znova prosto oblikovali cene, je Plenkovića po današnji seji vlade dopolnil hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić.

Minister je izpostavil, da so se razmere na domačem trgu stabilizirale, prav tako pričakovanja končnih kupcev. "Uredba je dosegla namen," je sklenil. Ćorić upa, da podobnih situacij ne bo več, če pa, bo vlada po njegovih besedah znova reagirala.