Hrvaška vlada z novo finančno injekcijo za Croatia Airlines

Hrvaška vlada je odobrila državno podporo nacionalnemu strateškemu prevozniku, ki se letos sooča z mesečnim krčenjem prometa med 65 in 90 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Podpora se nanaša na obdobje med 11. marcem in 30. junijem, je na seji povedal državni sekretar na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Josip Bilaver.

Pojasnil je, da so denar za podporo zagotovili z rebalansom državnega proračuna, ki so ga poslanci sprejeli v hrvaškem parlamentu prejšnjo sredo. Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da gre danes za pomembno vladno odločitev, o kateri so se posvetovali z Evropsko komisijo.

Croatia Airlines je konec oktobra sporočila, da so v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarili 243,5 milijona kun (31 milijonov evrov) čiste izgube. Obenem so prepeljali za 69 odstotkov manj potnikov kot v enakem obdobju lani.