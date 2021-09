Hrvaška vlada z rahljanjem ukrepov ukinja tudi koronske subvencije

Premier Andrej Plenković je na začetku današnje vladne seje povedal, da bodo koronske subvencije za avgust prejeli tudi zaposleni v sektorju priprave in strežbe pijač. S septembrom pa bo država pomagala trem sektorjem, ki jih koronska kriza najbolj prizadeva, kot so industrija dogodkov, potniške agencije in nočni klubi. Kot je poudaril, bodo ukrepali, če se bo pokazalo, da je državna finančna pomoč potrebna še kakšnemu sektorju.

Hrvaška bo tako iz proračuna tudi v prihodnje nakazovala znesek najnižje hrvaške plače v višini 4000 kun (534 evrov) za plače zaposlenih v industriji dogodkov, potniških agencijah in nočnih klubih. Obenem bo plačala tudi pripadajoče obveznosti za vse zaposlene v teh sektorjih.

Plenković je dodal, da bodo do konca leta obdržali tudi ukrep skrajšanega delovnega časa, med katerimi bo država zaposlenim v podjetjih, ki beležijo več kot 50-odstotno krčenje prihodkov zaradi epidemije covida-19, nakazala do 3600 kun (480 evrov) plače in jim tudi poravnala prispevke. Povprečna hrvaška plača je bila julija 7175 kun (957 evrov).

Poudaril je, da je hrvaška vlada od lanske pomladi namenila več kot 18 milijardi kun (2,4 milijard evrov) za ohranitev delovnih mest v podjetjih, ki so imela med epidemijo težave pri poslovanju. Omenil je, da je koronske subvencije doslej prejelo več kot 44 odstotkov vseh delavcev, kar je približno 700.000 zaposlenih. Podpore je dobilo 92 odstotkov izmed 131.000 hrvaških podjetij.

Med drugim je omenil, da je na Hrvaškem danes 52.000 zaposlenih več kot lani pred izbruhom epidemije. Obenem je tudi 6000 več zaposlenih, kot jih je bilo v enakem obdobju leta 2019. Napovedal je, da bodo za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje do konca leta vložili dodatnih pol milijarde kun (667 milijonov evrov) skozi programe hrvaškega zavoda za zaposlovanje.