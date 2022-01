Hrvaška vlada z ukrepi nad podražitev plina in elektrike

Na Hrvaškem bodo 1. marca začele veljati nove, bistveno višje cene plina in elektrike. Podražitvi se po besedah predstavnikov vlade ni mogoče izogniti, hrvaški premier Andrej Plenković pa je na današnji seji vlade napovedal ukrepe, s katerimi bodo poskušali ublažiti učinke podražitve za podjetja in prebivalstvo ter preprečiti skokovito rast cen energentov.

Prvi od treh ukrepov bo povečanje pomoči za socialno ogrožene. Ti že zdaj prejemajo bone v vrednosti 200 kun, ki so namenjeni plačilu elektrike, po novem pa bo z njimi mogoče plačevati tudi plin. Povečala se bo tudi vrednost bona, obenem pa bo vlada po Plenkovićevih besedah "verjetno razširila" tudi nabor gospodinjstev, ki ga prejemajo. Za koliko se bo povečala vrednost bona, bo vlada ocenila, ko bo jasno, za koliko se bosta podražila elektrika in plin.

Drugi ukrep bo skrben pregled postavk, ki igrajo vlogo pri določanju cen plina in elektrike, pri čemer je premier opozoril tudi na vlogo državnega energetskega podjetja HEP.

Tretji ukrep pa bo znižanje davka na dodano vrednost na elektriko in plin. "Vemo, da je stopnja DDV na elektriko 13-odstotna, na plin pa 25-odstotna, in tu je prostor, ki ga bomo izkoristili, da bi znižali skupno ceno za državljane," je povedal Plenković.

Spomnimo: naša vlada interventni zakon, s katerim bi odgovorila na podražitve energentov, še pripravlja, zakonsko rešitev opozicije pa so poslanci zavrnili. Kot smo neuradno izvedeli, so v predlogu, ki so ga spisali na ministrstvu Jerneja Vrtovca, predvideni vavčerji v višini 140 evrov za 150 tisoč Slovencev in Slovenk iz socialno najranljivejših skupin ter znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo.

"Če bodo energetski vavčerji prejemnikom izdani le enkrat v kurilni sezoni, se razmere za gospodinjske odjemalce ne bodo bistveno izboljšale," pa opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Včeraj so vlado znova pozvali, naj pripravi rešitev, saj se število gospodinjstev, ki prejemajo zelo visoke položnice za ogrevanje, povečuje. Podoben poziv so sicer odločevalcem poslali že jeseni.

Ob tem so nanizali primere dobrih praks iz evropskih držav. Bodisi davek na energijo bodisi DDV so znižali Češka, Poljska, Ciper, Italija, Portugalska, Španija, Estonija, Irska, Belgija in Nemčija, zdaj se jim torej pridružuje še Hrvaška.