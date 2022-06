Hrvaška vlada zamrznila cene goriva izven avtocest

Trošarine višje kot v Sloveniji

Plenković je na vprašanje RTL-ovega novinarja, da imajo pri določanju cen še vedno veliko manevrskega prostora, odgovoril pritrdilno. "Veliko prostora imamo pri trošarinah, pridemo lahko na minimalne trošarine. Učinke pa smo že dosegli. Saj vidite, da se ljudje še vozijo," je dejal.

Vlada je zadnje ukrepe za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela pred dvema tednoma, ko je že drugič znižala trošarine in maržo na dizelsko in bencinsko gorivo, piše STA. Prvič je to storila v začetku marca in so po sprejetju ukrepa znašale 0,20 kune (0,05 evra) za liter dizla in 0,40 kune (0,03 evra) za liter bencina. Takrat je vlada zamrznila tudi trgovsko maržo, in sicer na 0,75 kune (0,10 evra) za liter goriva. Drugič so trošarine znižali za dodatnih 0,40 kune za bencin in za dodatnih 0,20 kune za dizel. Najvišjo maržo so znižali za 0,10 kune in je tako za bencin kot za dizel znašala 0,65 kune (0,09 evra) za liter.

Minister za gospodarstvo Davor Filipović je ob tem poudaril, da so marže pri njih še vedno višje kot pri nas. "Pozornost bi usmeril na trgovske marže. Pri nas znašajo 65 lip (0,09 evra), v Sloveniji pa 44 oziroma 46 lip (0,06 evra)," je dejal.