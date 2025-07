Hrvaška vojaška parada ob 30. obletnici operacije Nevihta

V zadnjih tednih je v javnosti zaživela teza, da parada nosi sporočilo Srbiji, ki namerava v odgovor organizirati svojo vojaško parado že septembra. A politični analitik Davor Đenero meni, da primerjava obeh parad ni smiselna: "Ni razloga za primerjavo teh dveh parad, preprosto zato, ker je Hrvaška v Natu, zato ne gradi svojega obrambnega sistema samostojno in ne predvsem v odnosu do Srbije. Vsekakor pa je očitno, da Aleksandar Vučić vztraja pri tej primerjavi."

Đenero je poudaril, da gre pri hrvaški paradi predvsem za širši kontekst sprememb znotraj Nata po ruski invaziji na Ukrajino in vrnitvi Donalda Trumpa na oblast.

"Obdobje, znano kot Pax Americana, je minilo, zdaj pa je vse postalo vprašljivo in problematično, predvsem stroški obrambe Evrope. S tem je povezano splošno preoblikovanje gospodarskih in političnih odnosov med državami in celinami. Hrvaška v tem išče svoje mesto. In še posebej išče način, kako nekako nadomestiti pričakovane stroške za vojsko," je še pojasnil.

Hrvaška v obrambnem sektorju trenutno razpolaga z le nekaj pomembnimi podjetji, kot sta HS Produkt, Šestan Buš ter Orka: "Po drugi strani pa je izjemno nerodno, da je Hrvaška uničila svojo ladjedelniško industrijo, zato zdaj nima več zmogljivosti za gradnjo lastne vojaške flote. In jo mora imeti, tudi zaradi obalne straže," je rekel Đenero.

Hrvaška se bo tako soočila z velikim ekonomskim pritiskom, saj bo rast vojaškega sistema težko upravičiti, posledice pa bodo občutile tudi civilne javne finance.

"Smo priča temu, kako celotna Hrvaška poskuša najti močne točke, s katerimi bi upravičila logiko vlade in splošno situacijo. In zanjo je po mojem mnenju značilna beda in beda," je rekel politični psiholog in strokovnjak za trženje, prof. dr. Ivan Šiber.