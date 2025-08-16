Hrvaška z največjo podražitvijo rib v EU

V Grčiji so se cene rib in morskih sadežev v enem letu zvišale za sedem odstotkov, sledita Portugalska in Romunija s petimi odstotki. V Španiji so se ribe podražile za tri, v Italiji pa za dva odstotka, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Cen rib in morskih sadežev v preteklem letu poleg Slovenije niso spreminjali v Franciji, Avstriji in na Slovaškem. Na Finskem so se medtem znižale za štiri odstotke, v Estoniji za dva odstotka in na Švedskem za odstotek.