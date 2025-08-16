Svetli način
Hrvaška z največjo podražitvijo rib v EU

Zagreb, 16. 08. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 4 minutami

STA , Ti.Š.
Na Hrvaškem so se ribe in morski sadeži junija na letni ravni podražili za osem odstotkov, kar jih uvršča na prvo mesto med državami EU po podražitvi te hrane v enem letu. V Sloveniji se cene rib in morskih sadežev v tem obdobju niso spremenile. Hrvati sicer pojedo dvakrat več rib kot Slovenci.

V Grčiji so se cene rib in morskih sadežev v enem letu zvišale za sedem odstotkov, sledita Portugalska in Romunija s petimi odstotki. V Španiji so se ribe podražile za tri, v Italiji pa za dva odstotka, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Cen rib in morskih sadežev v preteklem letu poleg Slovenije niso spreminjali v Franciji, Avstriji in na Slovaškem. Na Finskem so se medtem znižale za štiri odstotke, v Estoniji za dva odstotka in na Švedskem za odstotek.

Vsak Slovenec v povrečju letno poje 11,7 kilograma rib in morskih sadežev.
Vsak Slovenec v povrečju letno poje 11,7 kilograma rib in morskih sadežev. FOTO: Shutterstock

Na Hrvaškem letno v povprečju pojedo 22,1 kilograma rib na prebivalca, kar je nekaj manj od evropskega povprečja, ki znaša 23,7 kilograma, navaja hrvaški Poslovni dnevnik.

Slovenci v poprečju pojemo 11,7 kilograma rib in morskih sadežev na prebivalca. Med tistimi, ki jih pojedo najmanj, so Madžari (6,5 kilograma), na vrhu pa Portugalci (56,5 kilograma).

