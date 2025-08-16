Hrvaška z največjo podražitvijo rib v EU

V Grčiji so se cene rib in morskih sadežev v enem letu zvišale za sedem odstotkov, sledita Portugalska in Romunija s petimi odstotki. V Španiji so se ribe podražile za tri, v Italiji pa za dva odstotka, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.
Cen rib in morskih sadežev v preteklem letu poleg Slovenije niso spreminjali v Franciji, Avstriji in na Slovaškem. Na Finskem so se medtem znižale za štiri odstotke, v Estoniji za dva odstotka in na Švedskem za odstotek.
Na Hrvaškem letno v povprečju pojedo 22,1 kilograma rib na prebivalca, kar je nekaj manj od evropskega povprečja, ki znaša 23,7 kilograma, navaja hrvaški Poslovni dnevnik.
Slovenci v poprečju pojemo 11,7 kilograma rib in morskih sadežev na prebivalca. Med tistimi, ki jih pojedo najmanj, so Madžari (6,5 kilograma), na vrhu pa Portugalci (56,5 kilograma).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.